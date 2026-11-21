Il Bayern Monaco ha subito un risultato inaspettato contro il Colonia, terminando il match sul punteggio di 1-1. L’equipe bavarese, che aveva bisogno di tre punti per mantenere il vantaggio sulla Bundesliga, si è fermata a quota 1-1 dopo un’azione di rigore di Nathan Brown al 36’. Il risultato ha messo in pericolo la leadership del club in classifica, che ora si trova a un passo dal Borussia Dortmund. La partita, giocata al Allianz Arena, è stata segnata da diversi episodi di tensione e da un’importante riconciliazione con Vincent Kompany, che ha rientrato in campo dopo un periodo di assenza per motivi di salute.

Lesioni e ritorno di Kompany

Il Bayern ha subito un doppio colpo in fase iniziale: Harry Kane e Michael Olise si sono infortunati, costringendo il tecnico a modificare la formazione. La squadra, che aveva visto il ritorno di Kompany in panchina, ha dovuto fare i conti con un’altra mancanza di peso. Il ritorno del tecnico, dopo un periodo in ospedale, ha rappresentato un momento di riconciliazione per la squadra, ma non è bastato a evitare il pareggio. La squadra ha visto il Colonia prendere il vantaggio al 12’ grazie a un gol di Moore, supportato da un passaggio di Said El Mala.

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Un’azione di rigore e un’altra svolta

Nel secondo tempo, il Bayern ha cercato di rientrare in partita, ma il Colonia ha continuato a mettere in difficoltà la difesa bavarese. Jamal Musiala, tornato in campo dopo diverse settimane, ha potuto segnare il 2-1, ma il Colonia ha risposto con un’altra azione di Said El Mala, che ha potuto segnare il 1-2 in un contropiede. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1, con il Bayern che ha perso terreno in classifica. La squadra, che aveva vinto quattro partite consecutive, ha visto il suo record di vittorie interrompersi.

Il Bayern ha concesso il suo quarto pareggio in Bundesliga, mettendosi in pericolo nella corsa al titolo. La squadra, che aveva bisogno di tre punti per mantenere il vantaggio, si trova ora a un passo dal Borussia Dortmund. La partita ha visto un’azione di rigore di Nathan Brown al 36’, che ha portato il Bayern al pareggio. La squadra, che aveva visto il ritorno di Kompany, non è riuscita a sfruttare al meglio le sue possibilità.

Il risultato ha suscitato preoccupazioni all’interno del club, soprattutto considerando la mancanza di continuità. La squadra, che aveva visto il ritorno di Kompany, non è riuscita a sfruttare al meglio le sue possibilità. La partita ha visto un’azione di rigore di Nathan Brown al 36’, che ha portato il Bayern al pareggio. La squadra, che aveva bisogno di tre punti per mantenere il vantaggio, si trova ora a un passo dal Borussia Dortmund.

Il Bayern Monaco, che aveva visto il ritorno di Kompany in panchina, ha dovuto fare i conti con un’altra mancanza di peso. La squadra, che aveva visto il ritorno di Kompany, non è riuscita a sfruttare al meglio le sue possibilità. La partita ha visto un’azione di rigore di Nathan Brown al 36’, che ha portato il Bayern al pareggio. La squadra, che aveva bisogno di tre punti per mantenere il vantaggio, si trova ora a un passo dal Borussia Dortmund.