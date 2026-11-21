La Lazio ha convocato Albert Gudmundsson per la prossima partita contro il Lecce, mentre il difensore olandese Danilho Doekhi è al centro di una richiesta del Borussia Monchengladbach. La squadra tedesca, ultima in classifica in Bundesliga, ha espresso interesse per il giocatore classe 1998, che ha giocato 413 minuti in maglia biancoceleste questa stagione. La richiesta, però, non sembra destinata a concretizzarsi, visto che Doekhi è in contratto con la Lazio fino al 2029.

Doekhi in vista per la Germania

Il Borussia Monchengladbach, in cerca di rinforzi per la prossima campagna di mercato invernale, ha espresso interesse per Danilho Doekhi, difensore centrale della Lazio. Il giocatore, che ha raccolto 5 presenze in stagione con un assist e un cartellino giallo, è in fase di valutazione da parte dei tedeschi. Tuttavia, la Lazio, che lo ha acquistato a parametro zero dall’Union Berlino, non sembra intenzionata a cederlo, considerando il periodo di contratto che lo vede legato al club biancoceleste fino al 2029.

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La richiesta tedesca non è un segnale di cessione imminente.

La situazione in panchina e in campo

Il tecnico Gennaro Gattuso, in vantaggio su Doekhi per il ruolo di titolare al fianco di Oliver Provstgaard, ha recuperato Albert Gudmundsson per la panchina, ma non può contare su alcuni giocatori infortunati come Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares e Mattia Zaccagni. Intanto, il Lecce, allenato da Eusebio Di Francesco, dovrà fare a meno di Ivan Ilic e Santiago Pierotti, due giocatori infortunati che hanno ridotto le opzioni in campo per la partita contro la Lazio. La formazione laziale, in 4-3-3, vede in campo Mandas in porta, con Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard e Pedraza in difesa. A centrocampo, Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre in attacco Isaksen, Pinamonti e Noslin sono i nomi in campo. Il Lecce, invece, si presenta con Falcone in porta, con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa.

Un legame di famiglia e un passato di calcio

Doekhi, figlio dell’ex difensore Winston Bogarde, ha un legame con il calcio che va oltre la sua carriera. Il suo zio, ex giocatore di Milan, Ajax, Barcellona e Chelsea, è attualmente vice allenatore dell’Olanda Under 21, guidata dal ct Michael Reiziger, altro ex difensore di quelle squadre. Il giovane difensore, classe 2005, è stato accostato alla Lazio nello scorso mercato estivo e potrebbe diventare un punto di riferimento per la difesa biancoceleste. La stagione di Doekhi, però, è ancora in fase di sviluppo, con un totale di 413 minuti giocati e un assist registrato. La sua presenza in campo potrebbe diventare decisiva per la Lazio nel prossimo futuro, soprattutto se il mercato invernale dovesse portare a nuove opportunità per il club romano.