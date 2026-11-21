Il Real Madrid ha annunciato che i concerti torneranno al Bernabéu dopo la conclusione delle opere di insonorizzazione. Durante l’assemblea, José Ángel Sánchez ha spiegato che non esistono più impedimenti legali per l’organizzazione di eventi musicali nel nuovo stadio. Florentino Pérez ha ringraziato il sostegno dei soci e ha ribadito l’importanza del ruolo di Sánchez nel nuovo organigramma del club. L’ufficio legale del club ha sottolineato che il caso è stato archiviato dalla Audiencia Provincial e che non ci sono ostacoli legali per la ripresa dei concerti.

Concerti al Bernabéu: nessun impedimento legale

Secondo quanto dichiarato da José Ángel Sánchez durante l’assemblea, non esiste alcun impedimento legale per la ripresa dei concerti al Bernabéu. Le opere di insonorizzazione sono state completate e il caso è stato archiviato. “Non ci sono più ostacoli legali e aspettiamo di poter tornare a organizzare eventi musicali”, ha detto Sánchez. Florentino Pérez ha confermato che il club non può essere imputato per questi fatti e che non ci sono impedimenti per la ripresa dei concerti.

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Non si può pitar i giocatori del Real Madrid

Florentino Pérez ha risposto a un socio che aveva chiesto durante l’assemblea di non permettere ai tifosi di pitar i giocatori del club. “Non si può pitar i giocatori del Real Madrid. L’ostacolo è fuori, vengono utilizzati perché non vogliono che il Madrid vinca e chiedo loro di non supportare mai questi pitos, influenzati da alcuni mezzi di comunicazione”, ha affermato Pérez. L’interesse per la protezione dei giocatori è stato sottolineato come un tema cruciale durante l’assemblea.

Il ruolo di José Ángel Sánchez nel nuovo organigramma

José Ángel Sánchez ha preso un ruolo di rilievo durante l’assemblea, un ruolo che non aveva mai avuto in precedenza. Florentino Pérez ha sottolineato l’importanza del suo contributo nel nuovo organigramma del club. “Sánchez ha un ruolo cruciale nel nuovo assetto del Real Madrid”, ha detto Pérez, che ha lasciato a Sánchez la responsabilità di spiegare lo stato delle opere in corso. Restano alcune opere esterne e piccole modifiche all’illuminazione, ma non ci sono ostacoli per la ripresa dei concerti. Il club aspetta di poter tornare a organizzare eventi musicali al Bernabéu. La decisione di permettere i concerti è stata vista come un passo importante per il ritorno a una normalità pre-pandemica. Florentino Pérez ha espresso la sua soddisfazione per il sostegno dei soci e ha ribadito la sua determinazione a proseguire con le opere necessarie per il nuovo stadio.