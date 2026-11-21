Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha subito un intervento chirurgico nella notte dopo l’infortunio subito in campo contro il Colonia. L’attaccante, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ha alzato bandiera bianca al 20’ del primo tempo, lasciando spazio a Bischof. L’infortunio, che ha comportato la rottura del legamento della caviglia sinistra, ha richiesto un intervento immediato per la sua cura. Il report medico ufficiale del club tedesco ha reso noto che Kane dovrà rimanere ai box per diversi mesi, con tempi di recupero significativamente lunghi.

Intervento chirurgico e condizioni del giocatore

Secondo le informazioni ufficiali del Bayern Monaco, Harry Kane è stato sottoposto a un intervento chirurgico con successo per sanare la rottura del legamento della caviglia sinistra. L’operazione è avvenuta nella notte, immediatamente dopo l’infortunio subito in casa contro il Colonia. Il giocatore, che ha 33 anni, inizierà ora il suo percorso di riabilitazione. Le condizioni del giocatore sono stabili, ma i tempi di recupero sono previsti come estesi, con un periodo di sospensione dal gioco che potrebbe durare mesi.

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Confronto con altri giocatori e contesto dell’infortunio

Il caso di Kane si colloca in un contesto di preoccupazione per la squadra, in quanto l’attaccante è uno dei punti di forza del Bayern Monaco. A differenza di Michael Olise, che ha riportato solo una contusione, Kane ha subito un infortunio più grave. Il report medico ha confermato che il giocatore dovrà rimanere fuori dal campo per diversi mesi, con un piano di riabilitazione che dovrà essere seguito con attenzione. L’attaccante, che ha appena vinto il Pallone d’Oro, dovrà attendere prima di tornare a giocare al meglio.

La squadra tedesca, che ha visto uno dei suoi migliori attaccanti uscire dal campo in modo improvviso, dovrà adattarsi a questa situazione. Il giocatore, che ha espresso la sua gratitudine per le congratulazioni ricevute, ha anche ricevuto messaggi di augurio da parte di tifosi e compagni di squadra. La sua assenza potrebbe influire sulle prossime partite, ma il club si concentrerà sulla sua completa guarigione.

Il Bayern Monaco ha già iniziato a valutare le opzioni per sostituire Kane nel breve periodo, cercando di mantenere la competitività della squadra. L’intero contesto dell’infortunio ha suscitato preoccupazioni, ma il club si mostra ottimista sulla possibilità di un recupero completo. La riabilitazione sarà un passo cruciale per il ritorno di Kane al top della forma. Il giocatore, che ha subito l’infortunio durante una partita in casa, ha ricevuto un messaggio di augurio da parte dei tifosi. Il club ha anche condiviso un post con un messaggio di sostegno, rafforzando l’impegno per il suo recupero. La squadra si prepara a gestire la sua assenza, cercando di minimizzare l’impatto sulle prestazioni.