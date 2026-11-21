Silvio Baldini, tecnico della Nazionale Under 21, ha espresso il suo apprezzamento per i talenti del Milan, Alphadjo Cisse, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, sottolineando il loro potenziale per il futuro della squadra azzurra. Il tecnico ha riconosciuto la maturità di Cisse, che ha dimostrato crescita significativa nel ruolo di attaccante, e ha espresso la sua fiducia nel futuro di Camarda e Bartesaghi, entrambi considerati importanti per la formazione giovanile italiana.

Il talento di Cisse e la sua maturità

Alphadjo Cisse è stato uno dei protagonisti del Milan, segnando 5 gol in 8 presenze di Serie A e contribuendo alla vittoria in Europa League. Baldini ha sottolineato come il giocatore sia diventato più maturo e preparato rispetto al passato, grazie al supporto del club rossonero. “Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, ci ha creduto e gli ha dato spazio”, ha detto il tecnico. Cisse, che ha già giocato in Nazionale maggiore, è considerato un elemento chiave per la squadra Under 21, in grado di esprimersi in diversi ruoli, come ha dimostrato nella vittoria contro l’Armenia.

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Camarda: un talento da seguire

Francesco Camarda ha vissuto un’esperienza di prestito al Lecce, ma ha trovato spazio con la squadra Under 21 del Milan. Baldini ha parlato del lavoro fatto con il giocatore, cercando di alleviare le sue preoccupazioni e di aiutarlo a trovare la sua strada nel calcio. “Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto”, ha detto il tecnico. Camarda, che ha giocato in Nazionale maggiore, è visto come un futuro importante per la squadra azzurra, anche se il suo futuro potrebbe dipendere da decisioni esterne al club. Baldini ha anche sottolineato l’importanza del ruolo di Camarda nella squadra, non solo come attaccante ma anche come elemento chiave per la strategia del team. “Ha tutte le caratteristiche per fare bene in Nazionale”, ha affermato il tecnico, che ha visto in lui un grande giocatore in crescita.

Bartesaghi: un lusso per l’Under 21

Davide Bartesaghi è considerato uno dei migliori giocatori nel ruolo di esterno a tutta fascia o terzino. Il tecnico ha espresso il suo apprezzamento per le qualità del giocatore, che gioca con passione, intelligenza e doti tecniche di alto livello. “Per me è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni”, ha detto Baldini. Bartesaghi, che ha giocato con il Milan e nella squadra Under 21, è visto come un elemento chiave per il futuro della squadra azzurra.

Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza del lavoro fatto con i giocatori, non solo in campo ma anche fuori, cercando di capire le loro preoccupazioni e di aiutarli a crescere. “Non mi interessano le prestazioni fini a se stesse, ci saranno se si sentirà nel posto giusto”, ha detto Baldini, che ha visto in Cisse, Camarda e Bartesaghi un futuro promettente per la squadra Under 21.