La cantante Lola Índigo e il giornalista Jordi Évole hanno espresso sostegno al popolo lavoratore di Andalucía, in seguito a una frase lanciata durante i LOS40 Music Awards Santander 2026. La cantante, insieme all’artista Ana Mena, ha rivendicato le radici andaluse e ha espresso una frase che ha suscitato reazioni: “Que viva el pueblo trabajador de Andalucía”. La frase, originariamente parte di un discorso di ringraziamento, si è trasformata in un simbolo di protesta contro le dichiarazioni della presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso, che aveva usato il termine “garrapatera” per descrivere una rete di persone che, secondo il suo discorso, si sarebbero beneficiate del denaro pubblico durante i governi socialisti in Andalucía.

Un messaggio che si è trasformato in simbolo politico

La frase di Lola Índigo, che ha chiamato a vivere il popolo lavoratore di Andalucía, è diventata un simbolo di protesta e di riconoscimento per chi si sente rappresentato. La cantante ha anche rivendicato i musicisti della comunità, definendoli come lavoratori, e ha invitato chi non comprendesse il suo messaggio a visitare Andalucía per conoscerla. La frase è nata come un discorso di ringraziamento, ma si è trasformata in un simbolo di protesta. Jordi Évole, che ha condiviso il video dell’intervento sui suoi social, ha espresso apprezzamento per il contesto politico che, a suo parere, sta raccogliendo l’indignazione del popolo andaluso.

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Un dibattito che va oltre la musica

L’intervento di Lola Índigo si è sviluppato dopo la polémica per le dichiarazioni di Ayuso in un evento politico a Móstoles, dove aveva usato il termine “garrapatera” per descrivere una rete di persone che, secondo il suo discorso, si sarebbero beneficiate del denaro pubblico durante i governi socialisti. La frase di Lola Índigo ha suscitato reazioni e si è trasformata in un simbolo di protesta. Jordi Évole ha condiviso il video dell’intervento e ha espresso soddisfazione per il contesto politico che, a suo parere, sta raccogliendo l’indignazione del popolo andaluso.

La frase di Lola Índigo, che ha chiamato a vivere il popolo lavoratore di Andalucía, è diventata un simbolo di protesta e di riconoscimento per chi si sente rappresentato. La cantante ha anche rivendicato i musicisti della comunità, definendoli come lavoratori, e ha invitato chi non comprendesse il suo messaggio a visitare Andalucía per conoscerla. L’intervento di Lola Índigo si è sviluppato dopo la polémica per le dichiarazioni di Ayuso in un evento politico a Móstoles, dove aveva usato il termine “garrapatera” per descrivere una rete di persone che, secondo il suo discorso, si sarebbero beneficiate del denaro pubblico durante i governi socialisti.

Jordi Évole ha condiviso il video dell’intervento di Lola Índigo e ha espresso apprezzamento per il contesto politico che, a suo parere, sta raccogliendo l’indignazione del popolo andaluso. La frase di Lola Índigo ha suscitato reazioni e si è trasformata in un simbolo di protesta. La cantante ha anche rivendicato i musicisti della comunità, definendoli come lavoratori, e ha invitato chi non comprendesse il suo messaggio a visitare Andalucía per conoscerla.

La frase di Lola Índigo, che ha chiamato a vivere il popolo lavoratore di Andalucía, è diventata un simbolo di protesta e di riconoscimento per chi si sente rappresentato. La cantante ha anche rivendicato i musicisti della comunità, definendoli come lavoratori, e ha invitato chi non comprendesse il suo messaggio a visitare Andalucía per conoscerla. L’intervento di Lola Índigo si è sviluppato dopo la polémica per le dichiarazioni di Ayuso in un evento politico a Móstoles, dove aveva usato il termine “garrapatera” per descrivere una rete di persone che, secondo il suo discorso, si sarebbero beneficiate del denaro pubblico durante i governi socialisti.