Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha annunciato un progetto per rendere gratuito l’accesso alle partite del club in India, con l’obiettivo di avvicinare i giovani tifosi in un Paese con una popolazione giovanile in crescita. L’annuncio è stato fatto durante un evento in cui il presidente ha sottolineato l’importanza di raggiungere i tifosi in ogni parte del mondo, anche quelli che non hanno mai avuto la possibilità di seguire le partite in modo ufficiale. “Imagínense un chico de 15 años en Mumbai”, ha detto Pérez, usando un’espressione che ha suscitato interesse e attenzione. L’obiettivo è permettere a un adolescente di Mumbai di seguire le partite del Real Madrid senza costi, grazie a una piattaforma dedicata.

Un passo verso l’internazionalizzazione

Il piano di Pérez mira a creare un legame più forte con i tifosi in India, un mercato chiave per il club. “Un madridista in Yakarta o São Paulo può seguire le partite da anni, ma per il Real Madrid è ancora un completo estraneo”, ha spiegato il presidente. Questo è un problema che il club intende risolvere con un programma che permetterà di conoscere meglio i tifosi in ogni parte del mondo. Non è normale che un tifoso abbia seguito il club per vent’anni senza essere riconosciuto. L’obiettivo è non solo di aumentare la visibilità del club, ma anche di creare un legame più forte con i tifosi in India.

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La piattaforma per l’accesso gratuito

Il Real Madrid ha annunciato che i migliori partiti saranno visibili gratuitamente in India attraverso una piattaforma dedicata. Questo è un passo significativo, poiché i tifosi attualmente seguono le partite attraverso siti pirata, spesso di bassa qualità. “Non è più necessario cercare informazioni su piattaforme non ufficiali”, ha detto Pérez, che ha sottolineato l’importanza di offrire un accesso legale e di alta qualità. L’obiettivo è permettere a un adolescente di Mumbai di seguire le partite quando vuole, senza dover spendere soldi. Per la prima volta, il tifoso sa che il suo club esiste.

La decisione di Pérez si inserisce in un contesto più ampio di espansione internazionale del club. Il presidente ha sottolineato l’importanza di raggiungere i tifosi in ogni parte del mondo, non solo per aumentare la visibilità, ma anche per creare un legame più forte con la comunità. “Il Real Madrid non è solo un club, è una cultura”, ha detto Pérez, che ha visto in questa iniziativa un modo per condividere il valore del calcio con i giovani in India. L’obiettivo è non solo di offrire un accesso gratuito, ma anche di creare un’esperienza di tifoseria più inclusiva e accessibile. La piattaforma, che sarà lanciata a partire dalla prossima stagione, rappresenta un’importante novità per i tifosi in India, che potranno seguire le partite in modo ufficiale e gratuito.

Il piano di Pérez ha suscitato interesse anche tra i tifosi internazionali, che hanno visto in questa iniziativa un’opportunità per aumentare la partecipazione al calcio. “Questo è un passo importante per il Real Madrid”, ha commentato un tifoso in India. L’obiettivo è non solo di offrire un accesso gratuito, ma anche di creare un legame più forte con i tifosi in India, un mercato chiave per il club. La decisione di Pérez rappresenta un’importante novità per il calcio, che potrebbe influenzare anche altri club a livello internazionale.