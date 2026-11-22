Il Catanzaro, allenato da Mignani, ha inflitto la prima sconfitta in campionato alla capolista Palermo, mettendo in bilico la sua leadership. La vittoria, arrivata dopo undici risultati positivi, segna un momento di rinascita per la squadra calabrese, che ha dimostrato di essere in grado di competere con le migliori. La partita, giocata in modo ondivago, ha visto il Palermo, pur non giocando male, costretto a rincorrere per la settima volta. La sconfitta ha un sapore diverso, soprattutto per Inzaghi, che non molla di un millimetro e non si arrende mai.

Una battuta d’arresto inattesa

La sconfitta contro il Catanzaro rappresenta una battuta d’arresto inattesa per la squadra siciliana, che aveva registrato undici vittorie consecutive. Il precedente ko era stato patito proprio in Calabria, nei playoff della scorsa stagione. La distanza di 21 punti alla vigilia ha reso la partita un testa-coda temuto anche da Inzaghi, ma il risultato conferma una regola non scritta della cadetteria: si può vincere o perdere contro qualsiasi avversario. Il Catanzaro, però, ha dimostrato di essere in grado di sfruttare questa situazione per un momento di rinascita. La vittoria ha un sapore diverso, soprattutto per Inzaghi, che non molla di un millimetro. L’allenatore genovese, Mignani, ha preparato la squadra in modo eccellente, e la vittoria ha dato un senso di riscatto a chi ha vissuto la passata stagione con amarezza. La squadra, pur bisognosa di rinforzi nel prossimo mercato, ha dimostrato di credere ancora in se stessa e di poter risalire verso posizioni più congrue alle sue capacità.

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Un allenatore che non si rassegna

L’allenatore genovese, Mignani, ha preparato la squadra in modo eccellente, e la vittoria ha dato un senso di riscatto a chi ha vissuto la passata stagione con amarezza. La squadra, pur bisognosa di rinforzi nel prossimo mercato, ha dimostrato di credere ancora in se stessa e di poter risalire verso posizioni più congrue alle sue capacità. La sconfitta del Palermo ha un altro sapore, soprattutto per Inzaghi, che non si rassegna al posto che occupa e sa che non esistono successi senza giocare al massimo delle proprie possibilità.

La sconfitta ha un altro sapore, soprattutto per Inzaghi, che non si rassegna al posto che occupa. La partita ha visto il Palermo fallire un gol decisivo con Mazzitelli, un errore che potrebbe aver cambiato la serata. Dopo un anno in cui il Catanzaro aveva subìto la prima sconfitta in campionato, questa vittoria rappresenta un momento di crescita per la squadra calabrese. Il Südtirol di Possanzini è avvisato, perché il Catanzaro ha dimostrato di essere in grado di competere con le migliori.

La rinascita del club calabrese è in atto, e la sconfitta del Palermo è un segnale importante per il campionato. La squadra, pur non essendo al top della forma, ha dimostrato di poter competere con le migliori e di non mollare mai. La vittoria contro la capolista è un passo importante, ma il lavoro non è finito. Il Catanzaro, con Mignani, ha dimostrato di essere in grado di sfruttare le opportunità e di non mollare mai, anche quando le cose non vanno come sperato.