Desiré Doué, attaccante del Paris Saint-Germain, si è infortunato gravemente durante la partita contro il Nizza, giocata al Parco dei Principi di Parigi. L’episodio è avvenuto al 39′ del match, in cui il giocatore ha subito un brutto trauma al ginocchio destro, che si è completamente girato senza contatto con gli avversari. Dopo l’incidente, Doué è uscito in barella e in lacrime, mentre entrambe le tifoserie hanno applaudito la sua uscita. Al suo posto è entrato Ferran Torres, attaccante spagnolo, che ha contribuito al successo del PSG per 3-2.

Un infortunio preoccupante per il PSG

Il club parigino, che ha consolidato il primo posto in classifica con 26 punti in 11 giornate di Ligue 1, dovrà ora affrontare un ulteriore problema in vista della prossima stagione. Si teme una lesione del legamento crociato del ginocchio, che potrebbe comportare un lungo stop. Questo infortunio rappresenta un ulteriore colpo per il club, che ha già perso Khvicha Kvaratskhelia per il resto della stagione.

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Un mercato in movimento per il PSG

Il presidente qatariota Nasser Al-Khelaifi potrebbe decidere di tornare sul mercato a gennaio, dopo che la scorsa estate il club ha acquistato due nuovi calciatori nel ruolo di attaccante esterno. Il francese Maghnes Akliouche è arrivato dal Monaco per 50 milioni di euro, mentre il belga Mika Godts è stato acquisito dall’Ajax per 45 milioni. Inoltre, il club ha versato 48,5 milioni di euro al Barcellona per lo spagnolo Ferran Torres, che ha segnato il tris a 5 minuti dal novantesimo. Questi acquisti sono stati fatti per rafforzare la squadra, ma l’infortunio di Doué potrebbe costringere il club a valutare nuove opzioni in vista del mercato invernale. Il PSG, che ha vinto dodici partite consecutive in questa stagione, dovrà trovare una soluzione per mantenere la sua posizione in cima alla classifica.

La partita contro la Roma, in programma il 25 novembre alle 21:00, rappresenta un altro test importante per il team. La squadra, che ha già affrontato un infortunio significativo, dovrà mostrare coesione e determinazione per proseguire nella sua striscia di vittorie. La situazione di Doué rimane in attesa di ulteriori notizie, ma il club dovrà agire rapidamente per evitare ulteriori perdite di prestazioni chiave. Con l’arrivo di nuovi giocatori e la possibilità di ulteriori acquisizioni, il PSG si prepara a un mercato invernale intenso. L’obiettivo del club è mantenere la leadership in Ligue 1 e proseguire nella sua corsa al titolo. L’infortunio di Doué, purtroppo, rappresenta un ulteriore ostacolo da superare.