Nel corso degli Europei U23 di boxe, in corso a Porec in Croazia, tre atleti azzurri hanno raggiunto le semifinali. Tra di loro, Niccolò Vettore, Sara Calvani e Vincenzo Guida, che hanno superato le fasi precedenti con prestazioni convincenti. Vettore, nella categoria fino a 75 kg, ha sconfitto con verdetto unanime il georgiano Natroshvili per 5-0, mentre Calvani e Guida hanno già vinto le loro battaglie nella fase iniziale. I tre atleti, che rappresentano l’Italia nella categoria giovanile, torneranno in campo nella serata di domenica 22 novembre, cercando di portare a casa una medaglia d’oro.

Le vittorie di Vettore, Calvani e Guida

Niccolò Vettore, 19 anni, ha dimostrato una grande determinazione nella sua categoria, superando il georgiano Natroshvili con un punteggio di 5-0. La sua vittoria ha aperto la strada alle semifinali, dove affronterà il turco Alperen Yilmaz. Sara Calvani, nella categoria 51 kg, ha già vinto la sua battaglia e si prepara a sfidare l’inglese White. Vincenzo Guida, nella categoria +90 kg, ha vinto con un punteggio di 5-0 contro la turca Benek e ora affronterà il polacco Zakrzewski. Le loro prestazioni hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e i compagni di squadra.

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La squadra azzurra ha già conquistato almeno la medaglia di bronzo, ma i tre atleti cercano di portare a casa una medaglia d’oro. La loro preparazione e la loro determinazione sono state chiaramente visibili durante le battaglie precedenti. La loro performance ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e i compagni di squadra. La sfida delle semifinali sarà un test importante per loro, ma hanno dimostrato di essere pronti a dare il loro meglio.

Le prossime sfide

Nella serata di domenica 22 novembre, Vettore, Calvani e Guida affronteranno i loro avversari in semifinale. Vettore dovrà affrontare il turco Alperen Yilmaz, mentre Calvani si prepara a sfidare l’inglese White. Guida, invece, dovrà affrontare il polacco Zakrzewski. La squadra azzurra ha già conquistato almeno la medaglia di bronzo, ma i tre atleti cercano di portare a casa una medaglia d’oro. La preparazione di Vettore, Calvani e Guida è stata estremamente intensa, con allenamenti mirati a migliorare la loro tecnica e resistenza. I coach hanno sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e la strategia durante le battaglie. Vettore, in particolare, ha mostrato una grande capacità di adattamento, riuscendo a superare un avversario di alto livello. Calvani e Guida, invece, hanno dimostrato una grande forza fisica e una tecnica precisa. La strategia per le semifinali è stata studiata in dettaglio, con l’obiettivo di massimizzare le possibilità di vittoria.