La Lazio, allenata da Gattuso, ha sconfitto per 3-0 il Lecce, allenato da Di Francesco, all’Olimpico di Roma, allungando il vantaggio in testa alla classifica. La vittoria, ottenuta grazie a una doppietta di Noslin e un gol di Frattesi, ha portato i biancocelesti a +4 sull’Inter e a +5 sulla Roma. La partita, iniziata alle 14:00, ha visto la Lazio dominare sin dall’inizio e chiudere il match con un risultato netto.

La formazione e le indisponibilità

La Lazio, schierata in un 4-3-3, ha visto in campo Floriani, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Indisponibili sono stati Ilic e Pierotti. Il Lecce, invece, ha schierato Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Kaba, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. La formazione è stata resa nota poco prima dell’inizio del match.

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La partita e i momenti chiave

La Lazio ha dominato la partita fin dall’inizio, con Noslin che ha aperto il risultato al 26′ con un colpo di testa preciso. Il portiere del Lecce, Falcone, ha fatto due parate decisive per evitare il pareggio. Al 33′, la Lazio ha continuato a controllare il pallone e a cercare il raddoppio. Al 45+1′, il primo tempo è finito con la Lazio in vantaggio grazie al gol di Noslin, che ha segnato la sua quinta rete in Serie A.

La Lazio ha dominato la partita e ha messo in mostra la sua superiorità.

Nel secondo tempo, la Lazio ha continuato a gestire la partita, con Frattesi che ha siglato il tris al 90′ con un pallonetto che ha ingannato Falcone. Il Lecce, nonostante i tentativi di reagire, non è riuscito a trovare il pareggio. Al 90+5′, il match è terminato con il risultato di 3-0 a favore della Lazio. La vittoria ha permesso ai biancocelesti di allungare il vantaggio in testa alla classifica.

Un successo che conferma la continuità

La vittoria della Lazio contro il Lecce conferma la continuità del team di Gattuso, che ha mantenuto la leadership del campionato. La squadra, che è reduci dal pareggio contro il Napoli, ha dimostrato di essere in grado di vincere anche in momenti di difficoltà. La prestazione di Noslin e Frattesi ha giocato un ruolo chiave nel successo. La Lazio, con il suo attacco in forma, ha dimostrato di essere una squadra in grado di dominare i match e di mantenere la leadership del campionato. La vittoria contro il Lecce è un ulteriore passo avanti verso la conquista della Serie A.