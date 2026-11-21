Due squadre italiane hanno aperto con successo la nona giornata della regular season 2026-2027 della Serie A di basket, con la Dolomiti Energia Trentino che ha sconfitto il Napoli per 100-86 e l’Unahotels Reggio Emilia che ha espugnato Trieste per 89-94. I due match, disputati il 21 novembre 2026, hanno visto le due formazioni locali emergere vincitrici, con prestazioni solide e determinate. Entrambe le squadre hanno dimostrato una capacità di gestione del match e una difesa efficace, permettendo loro di chiudere i confronti con un margine di sicurezza.

Una vittoria netta per Trento

La Dolomiti Energia Trentino ha dominato il match contro il Napoli, con un’ottima prestazione in campo. I trentini hanno messo in mostra una difesa efficace e un attacco fluido, chiudendo il match con un punteggio di 100-86. Il top scorer della partita è stato Olivari, che ha segnato 37 punti, seguito da Brown con 24 e Niang con 11. Il Napoli, pur mostrando resistenza, non è riuscito a reagire al ritmo imposto dai padroni di casa.

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La squadra di Trento ha dominato il quarto conclusivo, allungando decisivamente sul Napoli.

Reggio Emilia espugna Trieste con un’ottima prestazione

L’Unahotels Reggio Emilia ha vinto in trasferta contro il Trieste, con un punteggio di 89-94. La squadra emiliana ha dimostrato una grande capacità di reazione e una difesa solida, soprattutto nel secondo parziale, quando ha sfondato la doppia cifra di vantaggio. I giocatori di Reggio Emilia, come Visconti (19 punti), Caupain (17) e Severini (15), hanno giocato un ruolo chiave nella vittoria. Il Trieste, pur non riuscendo a chiudere il match, ha mostrato una buona resistenza, con Galloway (18), Jones (16) e McDermott (15) che hanno dato il loro contributo.

Reggio Emilia ha mantenuto il vantaggio anche nei momenti più difficili, dimostrando una grande capacità di gestione del match.

Entrambi i match hanno visto un equilibrio iniziale, con le squadre che si contendevano il controllo del gioco. Tuttavia, nel corso della partita, Trento e Reggio Emilia hanno dimostrato una superiorità tecnica e tattica, permettendo loro di chiudere i match con un margine di sicurezza. Il Napoli, pur mostrando resistenza, non è riuscito a trovare la reazione necessaria per rimontare, mentre il Trieste, nonostante l’impegno, ha subito la superiorità della squadra emiliana. Le due vittorie segnano un ulteriore passo avanti per Trento e Reggio Emilia nella Serie A di basket, con entrambe le squadre che si preparano a affrontare le prossime sfide con fiducia e determinazione.

Trento: 100-86 Napoli

Reggio Emilia: 89-94 Trieste