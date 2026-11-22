Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Torino nella 12esima giornata di Serie A, grazie al goal di McTominay nella ripresa. La partita, disputata alle ore 20.45, ha visto il portiere granata Perri in grande forma, con diverse parate decisive che hanno salvato la squadra ospite. Il risultato ha portato il Napoli a quota 18 punti, al settimo posto in classifica, alla pari con la Juventus. Il Torino, invece, non vince da un mese e si trova a tiro del Genoa.

McTominay decide la partita

Il goal di McTominay, segnato al 74′, ha deciso la partita. Il centrocampista, sempre attivo e determinato, ha trovato il tempo giusto per trafiggere Perri dopo un cross di Lang. La rete è arrivata dopo una serie di parate del portiere granata, che ha reso la partita estremamente equilibrata. Il Napoli, pur non avendo dominato in campo, ha saputo sfruttare le occasioni create, grazie alla precisione di McTominay.

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Il goal di McTominay ha reso la partita decisiva per il Napoli.

Un’altra grande prestazione di Perri

Perri ha dato il massimo in campo, con una serie di parate che hanno salvato il Torino. Dopo aver respinto diverse occasioni del Napoli, il portiere granata ha chiuso la sua grande prestazione con un intervento decisivo nel finale. Anche se il Torino non ha vinto, Perri ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra. Il Napoli, pur avendo avuto diverse occasioni, non ha saputo sfruttarle al meglio. La partita ha visto anche un’azione di rilievo nel primo tempo, con una traversa di Mandragora che ha quasi portato il Torino al vantaggio. Il Napoli, però, ha reagito e ha trovato il goal decisivo grazie a McTominay. La squadra di Allegri ha dimostrato di sapere come vincere anche in momenti difficili.

Un’altra vittoria per il Napoli

Il Napoli, con il successo contro il Torino, si conferma come una squadra in crescita. La vittoria arriva dopo un periodo di risultati positivi e conferma la solidità della squadra. Il Torino, invece, non riesce a vincere e si trova a dover affrontare il Genoa. La partita ha visto un’azione di rilievo nel primo tempo, con una traversa di Mandragora che ha quasi portato il Torino al vantaggio. Il Napoli, però, ha reagito e ha trovato il goal decisivo grazie a McTominay.

McTominay segna il goal decisivo.

Perri in grande forma.

Il Napoli si conferma in crescita.

La vittoria del Napoli contro il Torino è un ulteriore passo avanti nella stagione. La squadra, con la sua determinazione e la sua capacità di reagire, si conferma come una delle squadre più competitive della Serie A. La partita ha visto un’azione di rilievo nel primo tempo, con una traversa di Mandragora che ha quasi portato il Torino al vantaggio. Il Napoli, però, ha reagito e ha trovato il goal decisivo grazie a McTominay.