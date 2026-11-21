La Sampdoria ha continuato la sua striscia positiva, aggiudicandosi un netto 3-1 contro il Benevento. Il tris, che conferma la sua forza in campo, ha visto Ambrosino sbloccare il risultato al 25′ della ripresa e Bozhanaj raddoppiare al 31′. La squadra, che si trova in zona playoff, ha dimostrato una consistenza e una determinazione che la portano sempre più vicina ai vertici della classifica. Al tempo stesso, il Modena ha sfruttato l’occasione per avvicinarsi alla vetta, battendo 2-0 la Juve Stabia nella dodicesima giornata. La squadra emiliana, che si trova a meno uno dal Palermo, ha dimostrato una solidità difensiva e un attacco efficace, portando a casa un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa per la promozione. Il Sudtirol, invece, ha risalito la classifica grazie a una vittoria di misura contro la Cremonese, con la rete di Stivanello nei primi minuti che ha dato il via alla rimonta. La Carrarese, inoltre, ha garantito la salvezza con un 1-0 contro l’Entella, chiudendo una giornata ricca di risultati che hanno visto diverse squadre in movimento.

Una vittoria che conferma la continuità

La Sampdoria ha dimostrato una continuità di prestazioni che ha lasciato senza parole i suoi avversari. Il tris contro il Benevento ha messo in mostra una squadra in forma, capace di creare occasioni e sfruttarle con efficacia. Ambrosino, con il suo goal al 25′ della ripresa, ha dato il via alla vittoria, mentre Bozhanaj ha raddoppiato al 31′, chiudendo una partita in cui la squadra ha dominato in tutti i settori. La difesa, guidata da un’organizzazione solida, ha reso difficile il lavoro degli avversari, permettendo alla squadra di mantenere il controllo del gioco per gran parte della partita. La vittoria, che porta a tre successi consecutivi, conferma che la Sampdoria è in una fase di crescita.

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Modena e Sudtirol in crescita

Il Modena, che si trova a meno uno dal Palermo, ha sfruttato l’occasione per avvicinarsi alla vetta, battendo 2-0 la Juve Stabia. La squadra emiliana, che ha dimostrato una solidità difensiva e un attacco efficace, ha portato a casa un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa per la promozione. Il Sudtirol, invece, ha risalito la classifica grazie a una vittoria di misura contro la Cremonese, con la rete di Stivanello nei primi minuti che ha dato il via alla rimonta. La Carrarese, inoltre, ha garantito la salvezza con un 1-0 contro l’Entella.

La Sampdoria, con il tris al Benevento, sembra non avere alcun freno, mentre altre formazioni si muovono con determinazione per migliorare la loro posizione in classifica. La Serie B, con una serie di risultati che hanno visto diverse squadre in crescita, mostra una stagione in movimento, con squadre che si muovono in modo diverso e che cercano di ottenere i migliori risultati possibili. La vittoria della Sampdoria, che ha portato a tre successi consecutivi, è un segnale chiaro che la squadra è in una fase di crescita e che non ha alcun problema a mantenere il ritmo di gioco.