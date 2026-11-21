Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a margine della preparazione della squadra per il match contro il Monza, in programma lunedì sera. L’allenatore ha dato aggiornamenti su alcuni giocatori infortunati, tra cui Atta, Njie e Ndour, e ha sottolineato l’importanza di guardare la squadra come un tutto, non come singoli. Vanoli ha espresso soddisfazione per il ritorno di Atta, ma ha anche riconosciuto che il minutaggio sarà graduale, data la sua assenza prolungata. Inoltre, ha confermato che Njie e Ndour si stanno recuperando bene, con Njie che ha già ritrovato la forma dopo un infortunio in Nazionale.

Atta torna, ma con un minutaggio graduale

Vanoli ha espresso soddisfazione per il ritorno di Atta, uno dei giocatori chiave della squadra. Tuttavia, ha chiarito che il minutaggio non sarà immediato, poiché il giocatore è stato assente per molto tempo. “Atta è un giocatore importante e sono contento di ritrovarlo, ma è stato fuori parecchio ed è normale che il minutaggio sarà graduale”, ha detto Vanoli. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di integrare Atta nel gruppo, sottolineando che la squadra deve guardare al complesso e non a singoli giocatori.

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Vanoli: “La squadra è la cosa più importante”

Vanoli ha ribadito l’importanza di una squadra equilibrata e coesa, sottolineando che la Fiorentina ha tanti talenti, ma serve equilibrio. “Dobbiamo guardare la Fiorentina come squadra e non come singoli. Abbiamo tanti talenti, ma serve equilibrio”, ha detto. L’allenatore ha anche parlato del recupero di Njie, che ha già ritrovato la forma dopo un infortunio in Nazionale. “Njie ha preso una botta in Nazionale ma è tornato bene e ha recuperato”, ha aggiunto Vanoli.

La difesa e i tanti goal subiti

Vanoli ha anche spiegato i tanti goal subiti, attribuendoli alla nuova difesa, composta da giocatori nuovi. “La difesa non è come quella dell’anno scorso, a parte De Gea gli altri sono tutti nuovi”, ha detto. L’allenatore ha anche sottolineato che in Italia tante squadre prendono più gol, ma la Fiorentina ha dimostrato coraggio, come contro la Juventus. “Da una parte c’è più coraggio come abbiamo fatto noi, contro la Juventus se guardate la formazione abbiamo messo in campo una formazione coraggiosa”, ha commentato Vanoli.

Vanoli non ha paura dell’approccio dopo la sosta

Vanoli ha espresso fiducia nel gruppo e nella squadra, anche dopo la sosta. “Paura no, ma timore sì. A volte i giovani non hanno la capacità di fare switch on/switch off come i campioni, questo è il bello e il brutto di avere una squadra giovane”, ha detto. L’allenatore ha anche sottolineato che il gruppo è sano e ha voglia di portare la Fiorentina al top. “Sta a me insegnarlo, il gruppo è sano e ha voglia di portare la Fiorentina al top”, ha concluso Vanoli.