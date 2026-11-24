Nel posticipo del Monday Night della 12a giornata di campionato, la Fiorentina ha subito una sconfitta pesante 3-0 contro il Monza, con un risultato che ha lasciato perplessi i tifosi e ha acceso le critiche dell’allenatore Paolo Vanoli. La squadra, guidata da Vanoli, ha affondato in una partita a senso unico, con Gustavo Varela protagonista assoluto. L’attaccante portoghese ha segnato il goal che sblocca la partita nei minuti finali del primo tempo su calcio di rigore assegnato per un tocco di mano di Oulai in area viola, poi raddoppia nella ripresa con una magia di tacco su assist di Pessina e a mettere il punto finale sulla partita è Robinson.

Vanoli critica atteggiamento della squadra e chiede umiltà

Dopo la sconfitta, Vanoli ha espresso la sua delusione e ha chiesto ai giocatori di mostrare più umiltà. “Siamo giovani e talentuosi, ma devono capire che la fame è importante”, ha detto l’allenatore. “Bisogna reagire da squadra”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio collettivo. Vanoli ha anche espresso la sua rabbia, dicendo di essere più arrabbiato stasera rispetto alla sconfitta di Genova. “Da giovedì andremo in ritiro”, ha concluso, indicando l’intenzione di riprendere il lavoro con una mentalità diversa.

Pubblicità

La reazione dei tifosi e la tensione dopo la partita

La rabbia dei tifosi viola è continuata anche dopo la partita. Come riporta FirenzeViola.it, i giocatori sono andati sotto il settore ospiti e hanno ricevuto una dura contestazione da parte dei tifosi presenti a Monza. Un momento di forte tensione durante il quale in tribuna hanno espresso la delusione per un risultato pesante e per l’atteggiamento della squadra quasi mai in partita. La Fiorentina, in questa stagione, ha totalizzato due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, trovandosi al 16° posto a 9 punti dopo le prime 12 giornate.

La squadra di Vanoli affronterà l’Udinese in un altro scontro diretto per la salvezza, in programma domenica 29 novembre alle 12.30. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di un atteggiamento mentale positivo, dicendo che “è un campionato difficile” e che “la squadra non riesce a reagire ai momenti difficili”. “A volte lo facciamo in modo individuale, ma nessun giocatore da solo può fare la differenza”, ha aggiunto Vanoli, chiedendo ai giocatori di imparare ad avere umiltà, come lui stesso, e di capire che “nessun giocatore da solo può fare la differenza”.

La Fiorentina, con Vanoli, si trova in una situazione delicata, con la testa già proiettata alla prossima gara di campionato. L’allenatore ha espresso la sua frustrazione e ha chiesto ai giocatori di mostrare più determinazione e spirito di squadra. La squadra, pur avendo talento, deve migliorare la sua capacità di reagire alle situazioni di crisi e dimostrare una maggiore maturità in campo. Vanoli ha anche analizzato la gara, sottolineando che “siamo partiti con un approccio positivo, ma dopo il primo gol siamo scomparsi; è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene”. L’allenatore ha riconosciuto la mancanza di personalità e ha chiesto ai giocatori di imparare ad avere umiltà, come lui stesso. La squadra, pur avendo talento, deve migliorare la sua capacità di reagire ai momenti difficili e dimostrare una maggiore maturità in campo.