Loles León, attrice e sostenitrice pubblica del presidente del governo Pedro Sánchez, ha espresso il suo sostegno durante un evento elettorale organizzato dal PSC a Barcelona. L’attrice ha rivolto un messaggio specifico alla gioventù, invitandola a non arrendersi e a rimanere in piedi, mai inginocchiata, come affermato nel suo discorso: “De pie, nunca de rodillas”. L’evento, tenutosi a Fira de Barcelona-Montjuïc, ha visto la partecipazione di figure pubbliche e artisti che hanno sottolineato l’importanza del voto e della difesa dei diritti acquisiti nel tempo.

Un appello alle generazioni precedenti

Durante il suo intervento, Loles León ha rivolto un appello particolare alle donne delle generazioni precedenti, chiedendo loro di trasmettere ai giovani il valore dei diritti conquistati. “Somos las abuelas de los años 70, ni un paso atrás. De pie, nunca de rodillas”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere i progressi sociali già ottenuti. L’attrice ha ricordato che molti dei diritti attuali sono il frutto di sacrifici e lotta, e che non si può permettersi di tornare indietro. Loles León ha sottolineato che i diritti che oggi sembrano naturali hanno costato molto. Ha ricordato che “molti dei diritti che oggi parevano così naturali come se li avessimo sempre avuti hanno costato molto”, sottolineando l’importanza di non dimenticare il passato e di non permettere retrocessi.

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La difesa dei diritti e la partecipazione democratica

Loles León ha sottolineato che il voto non è solo un diritto, ma anche un dovere collettivo. Ha invitato i cittadini a partecipare attivamente alle elezioni, ritenendo che la democrazia dipenda da una mobilitazione consapevole. “Quiero convencer a quienes no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima”, ha detto, riferendosi a una situazione politica in cui i giovani devono essere coinvolti per evitare retrocessi. L’attrice ha anche richiamato l’importanza di parlare con chi ci sta intorno per sensibilizzare su temi cruciali.

Loles León ha chiesto ai giovani di mobilitarsi e di coinvolgere le persone intorno a loro. Ha invitato a non rimanere inerti e a partecipare attivamente al dibattito politico, ritenendo che la partecipazione sia un elemento chiave per il futuro del paese. Il discorso di Loles León è stato accompagnato da un messaggio di Joan Manuel Serrat, il cantante che ha sottolineato come le elezioni del giorno dopo rappresentino un momento decisivo per il futuro del paese. Serrat ha ricordato che il voto è un diritto ma anche un dovere, e che la democrazia è il risultato di sacrifici passati. “Aquellos que sacrificaron tanto”, ha detto, rendendo omaggio a chi ha contribuito a costruire il sistema democratico.

L’evento a Fira de Barcelona-Montjuïc è stato un momento di sostegno al candidato socialista Pedro Sánchez, con l’obiettivo di mobilitare i cittadini e di sottolineare l’importanza della partecipazione elettorale. Loles León, insieme a altri artisti e personalità, ha contribuito a creare un clima di attenzione e responsabilità verso il futuro del paese. L’intero evento ha messo in luce la necessità di difendere i diritti acquisiti e di promuovere una cultura politica attiva e partecipativa.