Un record di sconfitte che preoccupa

L’attuale stadio Mestalla, sede del Valencia CF, ha visto un calo significativo nella sua capacità di garantire risultati positivi. Dopo la stagione 2022-23, in cui il club ha iniziato a temere il rischio di retrocedere, il club ha subìto 27 sconfitte in 83 partite, un 33% di risultati negativi. Questo dato, che ha scosso i tifosi, indica un declino nella prestazione del team a casa sua.

La situazione si è aggravata nel corso dell’attuale stagione 2026-27, con il Valencia che non ha ancora vinto una partita in casa. Dopo sette incontri, il club ha ottenuto solo due pareggi, entrambi a zero. Tra i tanti sfortunati risultati, si segnala la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona, 0-1 contro il Betis, 2-3 contro la Real Sociedad, 1-2 contro il Villarreal e 0-3 contro il Real Madrid. Tutti squadre di alto livello, ma il Valencia non ha saputo sfruttare l’effetto Mestalla, un fattore che in passato aveva spesso contribuito a vittorie decisive.

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Il Mestalla non è più quel luogo ostico per i visitatori

Il Mestalla era noto per essere un terreno ostico per i visitatori, un luogo in cui i rivali si sentivano a disagio. Questo timore era stato un elemento chiave per la vittoria del Valencia, che spesso si appoggiava a questa condizione per ottenere risultati. Tuttavia, negli ultimi anni, questa tendenza si è ridotta, con un calo nella capacità di spaventare gli avversari.

La stagione 2022-23 ha segnato un punto di svolta, con il Valencia che ha iniziato a temere il rischio di retrocedere. Dopo quel momento, il club ha continuato a guardare verso la parte bassa della classifica, cercando di evitare la “quema”, un termine che indica la pressione di evitare il calo. Il Mestalla, però, non ha più rappresentato quel luogo di sicurezza per i visitatori, e questo ha portato a un incremento delle sconfitte.

Un presente in difficoltà e un futuro incerto

La stagione 2026-27 ha visto il Valencia non solo fallire in casa, ma anche non riuscire a ottenere punti significativi. Dopo sette partite, il club ha accumulato solo tre punti, un risultato che non è sufficiente per rassicurare i tifosi. Il problema non è solo la mancanza di vittorie, ma anche la difficoltà a competere con squadre di alto livello.

Il Valencia ha perso contro squadre di alto calibro, ma non ha saputo sfruttare il fattore campo, un elemento che in passato aveva dato un vantaggio significativo. Questo calo di prestazioni ha portato a un dibattito interno sulle strategie e sulle scelte di allenamento. Il club, però, non ha ancora trovato una soluzione efficace per tornare a essere una forza competitiva nel campionato.

Il club non ha ancora trovato una soluzione

Il Valencia, pur essendo in grado di competere con squadre di alto livello, non ha saputo sfruttare il fattore campo, un elemento chiave per le vittorie. La mancanza di vittorie in casa e la difficoltà a ottenere punti significativi hanno messo in discussione la sua posizione nella classifica.

Il Mestalla, una volta simbolo di forza e determinazione, oggi sembra essere un luogo in cui il Valencia non riesce a trovare la sua forma migliore. La situazione richiede una riflessione approfondita, non solo sulle scelte tattiche, ma anche sulle condizioni generali del club. Il futuro del Valencia dipende da quanto velocemente riuscirà a recuperare la sua forza e a tornare a essere una squadra in grado di competere a livello nazionale.

27 sconfitte in 83 partite

33% di risultati negativi

Non vittorie in casa nella stagione 2026-27

Perdite contro squadre di alto livello