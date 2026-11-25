Il Milan, in cerca del suo primo scudetto da diversi anni, si prepara a un’altra importante sfida in Europa League contro l’Olympiacos, in programma giovedì 26 novembre alle 18:45. L’allenatore Ruben Amorim, in conferenza stampa, ha ribadito la sua convinzione che il club non possa permettersi errori e che nei grandi club non ci siano scuse. «Dobbiamo essere competitivi e pronti», ha detto, sottolineando l’importanza di vincere la partita per proseguire nella sua crescita. La squadra, fin qui, ha mostrato una stagione a due facce: quarti in Serie A e tre sconfitte in Europa League, un trend che Amorim vuole invertire.

La pressione e la crescita del Milan

«Non ho cambiato idea sullo scudetto», ha dichiarato Amorim, sottolineando che il club deve migliorare in tutti i settori, sia in campionato che in Europa. «Dobbiamo fare bene in entrambe le competizioni per essere una squadra forte», ha aggiunto. L’allenatore ha anche parlato della necessità di affrontare le partite con la stessa concentrazione, come quelle contro l’Inter o il Frosinone, e ha espresso fiducia nel fatto che il Milan possa migliorare. «Stiamo costruendo tante cose e domani è un altro test per noi», ha concluso.

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«Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni», ha aggiunto Amorim. «Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l’Inter, il Frosinone, il Genova. Stiamo costruendo tante cose. Domani è un altro test per noi. Credo in tutte le competizioni, se possiamo vincerle tutte no. Scudetto? Non ho cambiato idea. Quest’anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti. Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo…sono pronto per questo».

Jashari: la personalità e la pressione

Accanto a Amorim, il centrocampista Ardon Jashari ha parlato del momento in cui si trova. «So che posso fare molto meglio», ha ammesso, riconoscendo che la sua prestazione contro il Frosinone, sebbene positiva, non è ancora al livello che vorrebbe mostrare. «Sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di me, così che club, allenatore e tifosi possiamo vedere cosa sono in grado di fare», ha detto. Jashari ha anche espresso la sua motivazione per la prossima sfida contro il connazionale Remo Freuler, attualmente in forza all’Olympiacos. «Non vedo l’ora di incontrarlo e di batterlo», ha detto, sottolineando l’importanza della partita.

«C’è una sorta di pressione per tutti noi», ha riconosciuto Jashari, riferendosi al momento cruciale che il Milan sta vivendo. «La partita contro il Frosinone, anche se è Serie A e una competizione diversa, ha portato buon umore e una buona atmosfera, ma domani dobbiamo essere pronti a competere e a vincere», ha aggiunto. La squadra, in particolare, deve migliorare nel modo di difendere e nel terzo di campo avversario, dove ha subito spesso gol. «Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori», ha detto Amorim.

Con l’Olympiacos, un’altra squadra forte e con un’atmosfera pazzesca allo stadio, il Milan dovrà affrontare un test importante. «Conosco l’atmosfera qui e penso che sia importante per i miei calciatori avere questa esperienza», ha detto Amorim, sottolineando che i giocatori devono essere pronti per affrontare le sfide più difficili. «Non ci sono scuse nei grandi club e dobbiamo essere sempre pronti», ha concluso, ribadendo la sua determinazione a vincere la partita e a proseguire nella sua crescita.

Il Milan deve vincere in Europa, non ci sono scuse nei grandi club.

La pressione è alta, ma la squadra deve migliorare in tutti i settori.