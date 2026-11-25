L’Italia ha annaspatto nel slalom di Coppa Europa a Suomu, in Finlandia, dove i migliori atleti azzurri hanno concluso al di fuori del podio. Due azzurri hanno raggiunto la top10, ma nessuno ha raggiunto la vetta, con i migliori posizionati a oltre un secondo dal vincitore. La gara, disputata in condizioni di nebbia e freddo, ha visto la vittoria del francese Hugo Desgrippes, che ha dominato la prova dopo aver già guidato la classifica a metà gara. Il norvegese Elias Hartford Kvael si è piazzato al terzo posto, a 59 centesimi dal vincitore, mentre il svedese Gustav Wissting ha concluso in seconda posizione a 46 centesimi di distanza.

La gara si decide nella seconda manche

Nella seconda manche, il tedesco Nickco Palamaras ha perso due posizioni, terminando quarto a 63 centesimi. Il norvegese Theodor Braekken, invece, ha recuperato ben dieci posizioni e si è piazzato quinto, a +1.43. Tra i partecipanti azzurri, il migliore è stato Stefano Pizzato, che ha concluso a +1.83, perdendo un posto rispetto alla prima manche. Edoardo Saracco e David Castlunger sono usciti dalla gara, mentre Francesco Riccardo Zucchini ha terminato al 44° posto, a +6.54. L’Italia non ha visto alcun atleta raggiungere la zona podio, con i migliori azzurri distanti più di un secondo dal vincitore.

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Il francese Hugo Desgrippes ha vinto la gara, conquistando la sua seconda vittoria della carriera in Coppa Europa. Il transalpino ha dominato la prova, mantenendo la leadership fin dalla metà della gara. Il svedese Gustav Wissting, che ha recuperato due posizioni, ha concluso in seconda posizione, a 46 centesimi dal vincitore. Il norvegese Elias Hartford Kvael si è piazzato al terzo posto, a 59 centesimi di distanza. Il canadese Liam Wallace ha preceduto l’austriaco Adrian Pertl, che ha concluso a +1.69. Tra i partecipanti azzurri, solo Stefano Pizzato ha raggiunto la top10, con un tempo di +1.83.

Un risultato inaspettato per il francese Desgrippes

Il francese Hugo Desgrippes ha vinto la gara, conquistando la sua seconda vittoria della carriera in Coppa Europa. Il transalpino ha dominato la prova, mantenendo la leadership fin dalla metà della gara. Il svedese Gustav Wissting, che ha recuperato due posizioni, ha concluso in seconda posizione, a 46 centesimi dal vincitore. Il norvegese Elias Hartford Kvael si è piazzato al terzo posto, a 59 centesimi di distanza. Il canadese Liam Wallace ha preceduto l’austriaco Adrian Pertl, che ha concluso a +1.69. Tra i partecipanti azzurri, solo Stefano Pizzato ha raggiunto la top10, con un tempo di +1.83.

La gara ha visto un’alta intensità, con condizioni di pista difficili a causa della nebbia e del freddo. I migliori atleti hanno dimostrato una grande capacità di adattamento, ma l’Italia non ha visto alcun risultato di rilievo. La squadra azzurra, pur con due atleti in top10, ha evidenziato una mancanza di competitività nei confronti dei migliori del mondo. La prossima prova sarà un’altra occasione per migliorare, ma per l’Italia il podio sembra ancora lontano.

Hugo Desgrippes: vincitore della gara

Gustav Wissting: secondo posto

Elias Hartford Kvael: terzo posto

Stefano Pizzato: miglior azzurro in top10