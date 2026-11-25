La Nazionale italiana di pallanuoto femminile ha reso noto le 22 atlete convocate per il doppio collegiale in vista della World Cup, che si terrà a dicembre. Il commissario tecnico Maurizio Mirarchi ha selezionato le giocatrici per due raduni: il primo a Ostia, dal 29 novembre al 7 dicembre, e il secondo a Napoli, dal 8 dicembre. Dopo il secondo raduno, saranno definite le 16 atlete che prenderanno parte alla competizione internazionale. L’obiettivo è preparare la squadra per affrontare la Division I della World Cup, che si svolgerà dal 14 al 19 dicembre.

Le convocate per il doppio collegiale

Le 22 atlete convocate rappresentano il cuore della squadra azzurra e sono state scelte tra le migliori del campionato italiano. Tra le nominate ci sono giocatrici di diverse squadre, tra cui Fiamme Oro, Rapallo PN, SIS Roma, L’Ekipe Orizzonte e Pallanuoto Trieste. Tra le firme più note, si segnala Dafne Bettini, attuale capitano dell’Orizzonte, e Margherita Minuto, che ha contribuito al successo della SIS Roma. Altre atlete come Roberta Bianconi, Benedetta Cabona e Gaia Acerbotti sono state scelte per la loro esperienza e capacità di leadership. La lista include anche giocatrici di alto livello come Giorgia Klatowski e Divina Lucia Nigro, che si uniranno al gruppo per affrontare la sfida della World Cup. La squadra si concentrerà su aspetti tecnici, tattici e psicologici, con l’obiettivo di raggiungere un livello di competitività elevato.

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Il calendario e i preparativi

Il primo raduno si terrà a Ostia, dove le atlete avranno modo di svolgere allenamenti intensi e di testare la loro collaborazione. Inoltre, durante la settimana del 1 al 3 dicembre, la squadra si unirà alla Nuova Zelanda, con la quale si svolgerà un common training guidato dall’ex CT azzurro Carlo Silipo. Questo momento di confronto con un’altra nazionale rappresenta un’occasione per migliorare la preparazione e la strategia.

Il secondo raduno a Napoli, invece, sarà più breve e mirato a definire la lista finale delle 16 atlete che prenderanno parte alla World Cup. Il calendario prevede anche un’amichevole tra Italia e Stati Uniti, in programma giovedì 10 dicembre. Questo incontro servirà per testare le nuove formazioni e per valutare le prestazioni delle atlete in situazioni di pressione. Le atlete convocate potranno essere inserite in distinta durante i match, con un massimo di 14 giocatrici e due riserve in tribuna. Questa struttura permetterà alla squadra di mantenere una buona continuità e di adattarsi alle diverse situazioni di gioco.

22 atlete convocate per il doppio collegiale

Primo raduno a Ostia, dal 29 novembre al 7 dicembre

Secondo raduno a Napoli, dal 8 dicembre

16 atlete selezionate per la World Cup