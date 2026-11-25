Javier Pastore, doppio ex del Paris Saint-Germain e della Roma, ha commentato la sfida tra le due squadre in Champions League, sottolineando l’importanza dei terzini del Psg. “Luis Enrique ha i terzini più forti del mondo”, ha dichiarato l’ex giocatore in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. La partita, in programma al Parco dei Principi di Parigi, vedrà il Psg affrontare la Roma con due dubbi in fase di formazione, legati a due posizioni chiave. L’allenatore Luis Enrique dovrà decidere tra Molina e Lulli sulla fascia destra, mentre Gasperini, tecnico della Roma, dovrà gestire un altro ballottaggio. La formazione del Psg, con un tridente formato da Dybala, Malen e Soulé, sembra essere una delle chiavi del successo, ma la squadra dovrà fare i conti con l’assenza di due giocatori chiave, Doué e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni e le scelte di allenamento

Le probabili formazioni del Psg e della Roma sono state rivelate da Calciomercato. Il Psg, allenato da Luis Enrique, punterà su un 4-3-3 con Hakimi e Mendes ai lati, mentre la Roma, allenata da Gasperini, si presenterà in un 3-4-1-2. La formazione del Psg include il giovane Mayulu e Akliouche come alternative ai terzini assenti, mentre la Roma dovrà gestire il ballottaggio tra Molina e Lulli. La squadra di Gasperini, con un tridente formato da Dybala, Malen e Soulé, sembra essere una delle chiavi del successo, ma la Roma dovrà fare i conti con l’assenza di due giocatori chiave, Doué e Kvaratskhelia.

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Neves è un giocatore molto speciale, che aiuta la squadra nel recupero e nella costruzione dal basso. Pastore ha lodato la completezza del giocatore, sottolineando come possa creare spazi e opportunità in fase di possesso. Inoltre, ha espresso un giudizio positivo su Dybala, che ha definito “uno spettacolo per il suo calcio, pericoloso in qualsiasi zona”. La Roma, però, dovrà fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori chiave, come Doué e Kvaratskhelia, che non potranno prendere parte alla partita.

Le dichiarazioni di Pastore e le opinioni su alcuni giocatori

Javier Pastore ha espresso un giudizio positivo su alcuni giocatori del Psg, in particolare su Neves, che ha definito “un giocatore molto speciale”. “Poi mi piace tutto di Neves, un giocatore molto speciale che magari non dà nell’occhio ma aiuta la squadra nel recupero, nella costruzione dal basso, creando spazi e opportunità in fase di possesso, cercando passaggi intelligenti e arriva in zona goal, segnando pure di testa”, ha detto Pastore. Inoltre, ha lodato la capacità di Dybala, che ha definito “uno spettacolo per il suo calcio, pericoloso in qualsiasi zona”. La Roma, però, dovrà fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori chiave, come Doué e Kvaratskhelia, che non potranno prendere parte alla partita.

La partita sarà emozionante, con entrambe le squadre in cerca di un risultato positivo. La Roma, con un tridente formato da Dybala, Malen e Soulé, sembra essere una delle chiavi del successo, ma dovrà gestire le scelte di formazione e la mancanza di alcuni giocatori chiave. Il Psg, invece, dovrà fare i conti con l’assenza di Doué e Kvaratskhelia, ma potrebbe contare su giocatori giovani e in forma per cercare di vincere la partita. La partita, che si terrà sotto l’arbitrato dello svedese Glenn Nyberg, sarà una sfida emozionante, con entrambe le squadre in cerca di un risultato positivo.