L’Italia si prepara al raduno di Livigno per la Coppa del Mondo 2026-2027, con otto atleti convocati per l’ultimo allenamento prima della tappa inaugurale in Francia. La squadra, guidata da Simone Deromedis e Federico Tomasoni, medagliati olimpici di Milano Cortina 2026, si ritroverà a Livigno dal 29 novembre al 2 dicembre per affinare le tecniche e la preparazione fisica. L’obiettivo è raggiungere il massimo livello di forma per la gara di Val Thorens, in calendario dall’8 all’11 dicembre.

La squadra azzurra e i tecnici

Il gruppo azzurro, composto da Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Jole Galli e Andrea Chesi, sarà supervisionato dal direttore tecnico Bartolomeo Pala. A supporto di Pala saranno i tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Walter Compagnoni, Maicol Rastelli e Bianca Parise. L’organizzazione del raduno è stata curata con attenzione per garantire un allenamento mirato e strutturato, in vista della stagione internazionale. La preparazione a Livigno è cruciale per la stagione. Questo raduno rappresenta l’ultimo colloquio prima della Coppa del Mondo, un evento che segna l’inizio della stagione internazionale per gli atleti di skicross. L’obiettivo è mettere a punto le strategie e le tecniche necessarie per affrontare le sfide del circuito mondiale. La preparazione a Livigno è considerata fondamentale per raggiungere un livello di competitività elevato, soprattutto in vista delle gare che si terranno in Francia.

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Un futuro promettente per il skicross italiano

La squadra azzurra, con i suoi atleti più esperti e giovani talenti, si appresta a vivere un’importante fase della stagione. L’esperienza maturata in competizioni internazionali, come i Campionati Italiani vinti da Zuech e Chesi, potrebbe essere un fattore chiave per il successo in Coppa del Mondo. L’obiettivo è non solo migliorare le prestazioni, ma anche consolidare la posizione della squadra italiana nel panorama mondiale del skicross. Deromedis e Tomasoni guidano il gruppo. Simone Deromedis e Federico Tomasoni, medagliati olimpici di Milano Cortina 2026, saranno i leader del gruppo azzurro. La loro esperienza e la loro capacità di guidare i compagni di squadra sono fondamentali per il successo del raduno. L’atleta, che ha vinto medaglie olimpiche, è convinto che questa preparazione possa portare risultati positivi nella prossima stagione.

Il raduno di Livigno rappresenta un momento chiave per la squadra azzurra, che si appresta a vivere un’importante fase della stagione. L’organizzazione del raduno, con l’assistenza dei tecnici e la supervisione del direttore tecnico, è stata pensata per garantire un allenamento mirato e strutturato, in vista della Coppa del Mondo. L’obiettivo è raggiungere il massimo livello di forma e preparazione per affrontare le sfide del circuito mondiale.