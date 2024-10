De Rossi, il compagno di sempre ha annunciato il ritiro | Non giocherà mai più tra i professionisti

De Rossi lo ha saputo poco fa, è incredulo di fronte alla decisione dell’ex compagno di squadra, dice addio al mondo del calcio

Daniele De Rossi si sta prendendo un periodo di pausa dopo l’esonero che lo ha costretto a lasciare la guida della Roma. Grande delusione per l’ex capitano dei giallorossi che aveva firmato un biennale e che sperava di poter intraprendere un ciclo sulla panchina della sua squadra del cuore.

Il mister ha pagato il pessimo inizio di campionato dei capitolini, con tre punti conquistati nelle prime quattro giornate e due sole reti messe a segno, con un’involuzione preoccupante a livello di gioco.

I Friedkin, che hanno investito oltre 100 milioni nella campagna acquisti di quest’estate, non hanno avuto la pazienza di attendere un’eventuale svolta e hanno preferito cacciare il tecnico, affidando l’organico a Ivan Juric.

E così De Rossi si trova a dover attendere una nuova chiamata, con la consapevolezza di essere cresciuto molto nella sua ultima esperienza e di poter fare bene altrove.

De Rossi ha giocato con molti top player, uno di loro ha deciso di abbandonare il calcio

Tanti i campioni che ha avuto come compagni di squadra nei 18 anni da padrone del centrocampo della Roma. I tifosi hanno sempre apprezzato l’impegno e l’attaccamento alla maglia, oltre che acclamarlo per le tante reti pesanti che ha siglato.

Un ex compagno di reparto ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, annunciando il suo ritiro dal mondo del calcio giocato dopo una carriera di alto livello.

Non ha trovato una nuova squadra e ha fatto questa scelta definitiva

Questo è Kevin Strootman. Non sono arrivate offerte allettanti da quando si è svincolato dal Genoa lo scorso 30 giugno e il mediano olandese ha deciso di non attendere altro tempo, dicendo basta all’età di 34 anni. Con la Roma ha giocato cinque stagioni, con oltre 100 presenze. In Italia ha vestito la maglia anche del Cagliari.

L’apice della carriera è stato proprio quando ha potuto giocare a fianco di De Rossi, conquistando anche la maglia della propria Nazionale. Dal piede mancino, ha dimostrato di sapere unire quantità a qualità, segnando anche un buon numero di reti, soprattutto con conclusioni dalla distanza. Nelle ultime ore si sono susseguiti molti messaggi di ex compagni di squadra che sono rimasti stupiti da questo annuncio improvviso, arrivato a un’età ancora precoce.