La Roma punta l’interista Antonello | Il dirigente nerazzurro come nuovo Ceo del club: Friedkin al lavoro

La Roma mette gli occhi su Alessandro Antonello dell’Inter. Il dirigente nerazzurro come possibile nuovo Ceo del club giallorosso.

Messe in archivio le due gare di Nations League che hanno visto l’Italia di Luciano Spalletti pareggiare e vincere rispettivamente contro Belgio e Israele, l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio italiani torna al campionato, pronto a mandare in scena l’ottava giornata della stagione 2024-2025.

Un’ottava giornata, che scatterà con gli anticipi Genoa-Bologna e Como-Parma, entrambi in programma domani (sabato 19 ottobre) alle ore 15.00, in cui spicca senza alcun’ombra di dubbio la sfida tra Roma e Inter, che si disputerà domenica all’Olimpico con fischio d’inizio fissato alle 20.45.

Sfida, quella tra giallorossi e nerazzurri, i cui tre punti in palio servono come il pane soprattutto agli uomini di Ivan Juric i quali, dopo il pareggio contro il Monza e la sconfitta contro l’Elfsborg, saranno chiamati necessariamente a rialzare la china per non rischiare di mettere ulteriormente in salita una stagione iniziata certamente non col piede giusto.

L’appuntamento di domenica sera contro nerazzurri e quello di giovedì prossimo contro la Dinamo Kiev potrebbero infatti rivelarsi cruciali per il futuro del tecnico croato alla guida della Lupa che, passata sotto la sua gestione lo scorso 18 settembre, ha fin qui ottenuto complessivamente due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte tra Serie A ed Europa League.

Roma ancora senza Ceo: i Friedkin alla ricerca del post Souloukou

Chiamata, come detto, al difficile impegno di campo contro l’Inter di Simone Inzaghi, che giungerà nella capitale col chiaro obiettivo di portare a casa i tre punti, la Roma della famiglia Friedkin continua a fare i conti anche con situazioni extra campo che la vedono ancora alla ricerca di un profilo che possa coprire la posizione di Ceo del club, rimasta scoperta dopo le dimissioni rassegnate da Lina Souloukou il mese scorso.

Una posizione, quella di amministratore delegato, per la quale nelle scorse settimane erano stati fatti i nomi di Boban, Boniek, Carnevali, Fenucci ecc. i quali, sebbene considerati rispettabili e autorevoli, non dovrebbero essere presi in considerazioni dalla società la quale, stando a quanto emerso, avrebbe già individuato il nome al quale affidarsi.

Roma, fari puntati su Antonello dell’Inter: il dirigente nerazzurro per il post Souloukou

Attualmente legato all’Inter del presidente, Beppe Marotta, presso la quale ricopre il ruolo di amministratore delegato dell’area corporate, Alessandro Antonello sarebbe finito nel mirino della Roma di Dan Friedkin, intenzionata a portarlo a Trigoria per affidargli il ruolo di Ceo del club.

Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente interista, che col passaggio del club meneghino agli statunitensi di Oaktree pare aver perso d’importanza, sarebbe in cima alla lista dei desideri del sodalizio giallorosso che, rimasto orfano della figura di amministratore delegato dopo l’addio di Lina Souloukou, è pronto a convincerlo mediante l’offerta di un ruolo di comando ben più importante di quello attualmente ricoperto all’ombra della Madonnina. Se Antonello accetterà o meno le lusinghe della Roma non ci è dato ancora saperlo, ma nelle prossime settimane potremmo saperne di più.