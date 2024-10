Zirkzee in Serie A: si ritorna a fare sul serio | Ma non sarà al Milan il suo futuro

L’attaccante olandese sta faticando in questa sua nuova avventura allo United e potrebbe tornare nel nostro campionato.

Durante lo scorso campionato, probabilmente insieme a Riccardo Calafiori, è stato il calciatore che più ha impressionato e sorpreso dell’intera Serie A, soprattutto se si considerano le prospettive di inizio stagione. In estate le grandi squadre si sono fiondate su di lui ed è già arrivato il salto in una top squadra.

Joshua Zirkzee ha deliziato le grandi platee della Serie A, da San Siro allo Stadium, dal Maradona all’Olimpico, e lo ha fatto con la grazia e la classe di un predestinato, ma soprattutto di uno che sa come trattare il pallone e come far stropicciare gli occhi a decine di migliaia di tifosi che pagano il biglietto.

Con il suo Bologna è stato la grande sorpresa della scorsa stagione e, grazie anche alla sapiente guida di Thiago Motta, è riuscito a raggiungere una storica qualificazione in Champions League. Come detto, poi, in estate è arrivato l’interesse delle grandi squadre e la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, presente all’interno del suo contratto con il Bologna, ha facilitato una sua cessione.

Il Milan sembrava ad un passo dal suo acquisto durante lo scorso giugno, ma poi le esose richieste dei procuratori del calciatore, 15 milioni di euro di commissioni, hanno fatto saltare l’affare, dopo che Zirkzee aveva già dato il suo benestare. Sul calciatore si è così fiondato il Manchester United che, sborsando una cifra attorno ai 55 milioni, ha accontentato le richieste dell’entourage dell’olandese e se lo è portato a casa.

Mercato, Zirkzee torna in Italia già a gennaio?

L’inizio di avventura di Zirkzee allo United, però, non è certamente delle migliori. Gol all’esordio in Premier League da subentrato a metà agosto e poi solo tante prestazioni sottotono, gol sbagliati e diverse panchine. L’olandese sembra anche essersi intristito e sta vivendo la stessa situazione che tanti suoi colleghi vivono dopo essere approdati allo United.

Sono ancora passati poco più di due mesi dall’inizio della stagione e ovviamente potrebbe cambiare tutto nel giro di poche settimane, o addirittura minuti all’interno di una partita fatta nel verso giusto, ma al momento la scelta di andare al Manchester United non si sta rivelando azzeccata. Ecco perché Zirkzee tornerebbe di corsa in Italia.

Zirkzee, Giuntoli proverà a portarlo a Torino già a gennaio

Difficile però pensare che si possa riaprire la pista Milan dopo quanto accaduto in estate e la rottura definitiva che ci fu tra l’entourage del calciatore e i dirigenti milanisti. Ad essere interessata all’attaccante olandese, invece, potrebbe essere la Juventus, con Thiago Motta che lo riaccoglierebbe a braccia aperte senza pensarci un attimo.

Zirkzee resta l’attaccante perfetto per il tipo di gioco che ha in mente il nuovo tecnico della Juventus e rappresenterebbe l’alternativa principale a Vlahovic, addirittura con la prospettiva di scalzarne la titolarità. Bisognerà soltanto capire se questo è un affare che si potrà fare già a gennaio, ma soprattutto se il Manchester United, proprietario del cartellino, aprirebbe al prestito.