Gabbia non si vende | Da esubero a pupillo di Fonseca: il Milan accelera per il rinnovo del difensore

Il Milan accelera per il rinnovo di Matteo Gabbia. Ceduto e poi richiamato lo scorso anno, il difensore è adesso intoccabile per Fonseca.

Messa in archivio la bella vittoria per 3-1 conquistata martedì sera ai danni del Bruges in occasione della terza giornata della fase campionato di Champions League, il Milan di Paulo Fonseca torna con la testa al campionato e mette nel mirino l’appuntamento esterno di sabato pomeriggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Gara, quella in programma al Renato Dall’Ara a partire dalle 18.00, che i rossoneri proveranno ovviamente a portare a casa non solo per tenersi in scia di Juventus, Inter e Napoli, ma anche per alimentare la mini striscia di due vittorie consecutive, ottenute contro Udinese e Bruges.

Battere la formazione felsinea, reduce dalla disfatta europea contro l’Aston Villa, non sarà certamente facile per il gruppo del tecnico lusitano che, comunque rigenerato dai poc’anzi menzionati risultati positivi, ha sicuramente tutte le carte in regola per tornare a Milano con l’intera posta in palio.

Sorvolando infatti sulla questione tuttora ingombrante legata all’utilizzo di Leao, l’ex allenatore della Roma ha fin qui dimostrato di saper gestire egregiamente tutte le responsabilità e pressioni tipiche di un grande club come quello meneghino. La stagione è ancora lunga, ma la strada intrapresa è indubbiamente quella giusta.

Gabbia, dal prestito al Villarreal al ritorno al Milan

Cresciuto nelle giovanili del Milan, col quale esordì nel 2017, a 17 anni, in occasione della sfida valevole per il terzo turno preliminare di Europa League contro i macedoni dello Shkendija, Matteo Gabbia c’ha messo un po’ di tempo prima di diventare importante agli occhi della società rossonera. Elemento ora quasi imprescindibile per l’attuale tecnico rossonero, Paulo Fonseca, è giusto ricordare che solo un anno fa il classe ’99 fu mandato in prestito senza troppi complimenti agli spagnoli del Villarreal.

Un prestito in Spagna, dettato dalle scarse possibilità di vedere il campo sotto la gestione di Stefano Pioli che, visti i tanti infortuni occorsi nel reparto difensivo, fu costretto a richiamarlo alla base nello scorso mese di gennaio. Da lì in poi, fortunatamente per il Diavolo, è stato un continuo crescendo che ha portato il 25enne lombardo a essere, ora come ora,uno degli elementi più importanti della rosa meneghina.

Milan, si accelera per il rinnovo di Gabbia: vicino il prolungamento fino al 2029

Richiamato, come detto, al Milan lo scorso gennaio dopo l’iniziale prestito al Villarreal, Matteo Gabbia dovrebbe a breve rinnovare il proprio contratto col club rossonero, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Un prolungamento del rapporto, con conseguente aumento d’ingaggio, che il difensore si è meritato grazie alle ottime prestazioni offerte dal suo ritorno a gennaio.

Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il classe ’99 tra non molto dovrebbe mettere nero su bianco a un nuovo accordo col Diavolo con data di scadenza 30 giugno 2029. Un prolungamento di ulteriori tre anni sui due già previsti dall’attuale contratto che, tra le altre cose, porterà l’ingaggio del giocatore a due milioni netti di euro stagione.