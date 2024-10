ten Hag-United: è finita | I Red Devils vogliono Inzaghi: il tecnico dell’Inter tentato dalla Premier

ten Hag si prepara a dire addio alla panchina del Manchester United. I Red Devils puntano Inzaghi dell’Inter per sostituirlo.

Quattorodicesimo in classifica in Premier League con appena otto punti conquistati, sui 21 a disposizione, nelle prime sette partite di campionato, il Manchester United continua a far parlare negativamente di sé a causa di situazioni, di campo e societarie, a dir poco tragicomiche.

Situazioni, legate allo scarso rendimento della squadra, reduce da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare giocate tra Premier ed Europa League, e una società completamente allo sbando capace, nei giorni scorsi, di scaricare una leggenda come Sir Alex Ferguson, che dal 2013 ricopriva il ruolo di global ambassador del club.

Una decisione decisamente impopolare oltre che clamorosa, quella della famiglia Glazer di allontare chi, complessivamamente per 38 anni (27 da allenatore e undici da ambasciatore) ha contribuito a rendere grandi i Red Devils, alla quale si accompagna quella altrettanto incomprensibile di annullare la tradizionale festa di Natale.

Mosse, queste, effettuate a quanto pare per contenere i costi, chiaramente non condivise dalla stragrande maggioranza di tifosi e appassionati che, ormai da qualche anno a questa parte, non riescono a comprendere come un team glorioso e da sempre abituato a vincere come il Manchester United stia colando a picco così vertiginosamente.

Lo United valuta l’esonero di ten Hag: i possibili sostituti dell’olandese

Considerato tra i principali colpevoli del decadimento recente del Manchester United, Erik ten Hag potrebbe presto dire addio alla panchina del club mancuniano. Mal voluto dalla maggior parte dei sostenutori dei Red Devils e dagli estimatori del club, il tecnico olandese sarebbe infatti vicinissimo ai titoli di coda della sua avventura in terra inglese.

Incapace di lottare per il titolo di campione d’Inghilterra, che dalle parti di Old Trafford manca dalla stagione 2012-2013, l’ex allenatore dell’Ajax potrebbe presto essere sostituito dalla famiglia Glazer che, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, potrebbe sostituirlo con l’italiano Vincenzo Montella, attualmente alla guida della Turchia, o con il danese Thomas Frank, al momento seduto sulla panchina del Brentford.

Non solo Montella, il Manchester United (ri)valuta anche Inzaghi dell’Inter

Se Vincenzo Montella e Thomas Frank sono, come detto, due allenatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, pare che il club inglese abbia ripreso a considerare anche l’idea di strappare Simone Inzaghi all’Inter del presidente Marotta.

Stando infatti a quanto riferito da Calciomercato.it, i Red Devils, che dovrebbero presto scaricare ten Hag, avrebbero intenzione di (ri)puntare sull’attuale tecnico nerazzurro per tornare agli splendori di un tempo. La voglia di tornare grandi è ovviamente forte, ma convincere il tecnico piacentino a lasciare Milano sarà impresa decisamente ardua. Vedremo a ogni modo cosa accadrà in futuro.