Dall’Udinese agli Emirati Arabi: Success sta vivendo un sogno | Pronto un super stipendio da favola

Success ha firmato per gli Emirati Arabi, il nigeriano passa dall’Udinese a una squadra esotica, con un aumento consistente di stipendio

Isaac Success ha giocato per tre stagioni all’Udinese. Il nigeriano è arrivato dal Watford e ha militato anche in Liga tra le fila del Granada, tutti club di proprietà della famiglia Pozzo. Tante le presenze in Italia, spesso titolare sia per Luca Gotti che per Andrea Sottil che ne hanno apprezzato lo spirito di sacrificio che ha sempre mostrato in campo e di mettersi a servizio della squadra nei momenti di difficoltà.

Gioca sia come trequartista che come seconda punta ma non ha mai avuto nella fase realizzativa il suo marchio di fabbrica, mettendosi in luce più a sostegno dei compagni di reparto per duettare e cercare di trovare varchi.

E così il suo apporto è stato prezioso per confermare il club bianconero in A, soprattutto nella sofferta scorsa stagione, con la salvezza avvenuta nei minuti finali dell’ultima partita di campionato.

L’Udinese ha deciso, però, di non rinnovare il contratto che scadeva il 30 giugno e per il classe 1996 è arrivato il momento di guardarsi altrove, cercando una nuova sistemazione.

Success è stato a lungo in attesa di un’offerta, finalmente può tornare in campo

L’attaccante ha atteso una proposta che potesse risultare intrigante ma è stato costretto ad allenarsi fino a poco tempo fa senza essere contattato.

La situazione ha avuto una svolta positiva nelle ultime ore, quando è stato ultimato il trasferimento negli Emirati Arabi. Una nuova avventura per la punta che era tra i pezzi pregiati del mercato degli svincolati.

Dove giocherà la punta nigeriana nei prossimi mesi, farà coppia con l’ex bomber della Fiorentina

Il centravanti ha firmato un accordo fino al termine di questa stagione con l’Al-Wasl allenato dal tecnico serbo Milos Milojevic. Success giocherà con la maglia numero 90 e in attacco farà coppia con la punta svizzera Haris Seferovic, ex Fiorentina e Lecce.

L’Udinese, invece, si sta affidando a Lorenzo Lucca come principale terminale offensivo, una scelta che si sta rivelando azzeccata data l’ottima media realizzativa dell’azzurro che ha conquistato anche la convocazione in Nazionale. I friulani continuano, comunque, a monitorare eventuali colpi low cost in giro per l’Europa per lanciare talenti da far crescere e rivendere a prezzi superiori, con plusvalenze che hanno consentito alle casse del club di essere in attivo.