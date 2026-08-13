Piqué: “Era mucho más complicado para mí quando era jugador en activo”

Piqué parla del passato e del presente del club Andorra, sottolineando l’evoluzione del progetto e la sua visione futura.

Gerard Piqué parla del passato e del presente del club Andorra, sottelineando l’evoluzione del progetto e la sua visione futura

Un passato diverso, un presente più chiaro

Gerard Piqué, massimo azionista del club Andorra, ha parlato in modo chiaro e diretto sulle sue esperienze passate e sul presente del club. “Entonces era jugador en activo y era mucho más complicado para mí”, ha detto, riferendosi al periodo in cui era ancora un calciatore attivo. Ora, con un ruolo diverso, si sente più legato al progetto del club. “Ahora las cosas han cambiado y me lo siento muy mío”, ha aggiunto, sottolineando come la sua posizione attuale gli permetta di concentrarsi meglio sullo sviluppo del club.

La sua visione del club è cambiata nel tempo

Piqué ha spiegato come la sua relazione con il club si sia evoluta nel tempo. “Creo que tenemos un gran equipo”, ha sottolineato, riconoscendo l’impegno dei nuovi arrivati e la loro adattabilità. Il club, purtroppo, si trova “a la mitad” del percorso, ma Piqué ha espresso fiducia nel lavoro svolto dalla direzione sportiva.

Un progetto che punta al futuro

Piqué ha espresso la sua convinzione nel progetto del club, nonostante le sfide che si presentano. “Estamos convencidos de que el equipo jugará y rendirá igual o mejor que el año pasado”, ha dichiarato, riferendosi al potenziale della squadra. Il club, purtroppo, si trova “a la mitad” del percorso, ma Piqué ha espresso fiducia nel lavoro svolto dalla direzione sportiva. La filosofia del club è un elemento chiave

Un aspetto chiave del progetto del club è la sua filosofia, che Piqué ha definito come un elemento cruciale per attrarre giocatori. “Necesitas jugadores que de verdad lo sientan, que sientan que estar en el Andorra es especial”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di un legame emotivo tra giocatori e club. Questo approccio, che mira a creare un ambiente positivo, è stato anche una motivazione per gestire le uscite di giocatori come Cerdà e Villahermosa.

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Un futuro che si costruisce insieme

Piqué ha anche espresso la sua fiducia nella prossima stagione, nonostante le complessità legate al contesto del club. “Esperamos que para el sábado se puedan inscribir los máximos posibles”, ha detto, riferendosi all’iscrizione dei nuovi giocatori. L’obiettivo, per lui, è non solo vincere ma anche creare un legame forte con la squadra e con la tifoseria. “Lo que queremos al final es que la gente se lo pase bien”, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza del rapporto con i tifosi.

Il club cerca di crescere e radicarsi

Il club, con oltre mille abbonati, cerca di raggiungere i 2.000, un traguardo che Piqué vede come un ulteriore passo verso la sua visione di un club più radicato nel territorio. “Creemos que el Andorra ha de ser un club en el que el jugador quiere estar y el jugador quiere rendir”, ha concluso, mostrando come il club cerchi di mantenere un equilibrio tra interessi e volontà dei giocatori.

Gerard Piqué ha sottolineato come il suo ruolo nel club si sia evoluto nel tempo.

Ha espresso fiducia nel lavoro svolto dalla direzione sportiva.

Ha sottolineato l’importanza di un legame emotivo tra giocatori e club.

Ha espresso la sua convinzione nel potenziale della squadra.