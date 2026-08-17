Falsi soccorristi in Colombia: ladroni sfruttano terremoto per rubare casse di sicurezza

Agenti di polizia investigano attività criminali in un quartiere di Pereira, Colombia, dopo un terremoto

Operazioni di soccorso minacciate da furti in Colombia

Dopo il violento terremoto di magnitudine 7,4 che ha colpito la regione, le autorità di Pereira hanno denunciato l’uso di falsi allarmi per sottrarre casse di sicurezza da negozi colpiti. I ladroni si sono fatti passare per soccorristi e volontari, utilizzando attrezzature simili a quelle delle squadre di soccorso per evadere i controlli. Questa attività criminale ha messo a rischio le operazioni di salvataggio e ha richiesto un intervento coordinato tra polizia e esercito. Le false allarmi hanno distolto l’attenzione dalle attività di salvataggio. I criminali hanno utilizzato falsi segnali di presenza di sopravvissuti per giustificare l’accesso alle aree inaccessibili. Questo ha reso più complesso il lavoro delle squadre di soccorso, che ora devono gestire non solo la ricerca di sopravvissuti ma anche la protezione dei beni dei commercianti.

Strategie criminali e risposte istituzionali

Le indagini hanno rivelato che i gruppi criminali operano in modo organizzato, con accessi clandestini alle strutture danneggiate. Gli agenti hanno identificato boqueti e socavoni che portavano direttamente alle rovine di negozi, supermercati, banche e gioiellerie. Per contrastare questa minaccia, è stato attivato un contingente speciale composto da unità del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) e del Bloque de Búsqueda della Polizia, in collaborazione con pattuglie dell’Esercito.

Le operazioni di pattugliamento si concentrano su quattro quartieri chiave. Le attività di controllo si svolgono in quattro aree di Pereira: Victoria, Olaya, Corocito e La Liberta. In uno degli ultimi interventi, le autorità hanno trovato una cassetta di sicurezza abbandonata vicino a un accesso clandestino, confermando l’esistenza di reti organizzate. Il coronel Óscar Ochoa, comandante della Polizia Metropolitana, ha sottolineato la gravità della situazione e l’importanza di mantenere il controllo su aree critiche.

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Le autorità hanno anche rilevato che i ladroni operano in modo sistematico, sfruttando il caos generato dal terremoto per compiere furti in modo non rilevato. Questa attività ha richiesto un intervento coordinato tra diverse forze di sicurezza per garantire la protezione sia delle operazioni di soccorso che del patrimonio dei commercianti. La situazione ha evidenziato come il terremoto abbia creato un ambiente favorevole per attività criminali. I ladroni sfruttano il caos e la paura generale per compiere furti in modo sistematico. Le autorità stanno intensificando i controlli e cercando di individuare i responsabili di questi episodi, che rappresentano un ulteriore problema per la comunità.

Terremoto di magnitudine 7,4 in Colombia

Falsi allarmi per rubare casse di sicurezza

Operazioni di soccorso minacciate da furti

Contingente speciale per contrastare la criminalità