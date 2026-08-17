Stefano Mei: “Birmingham è stato un thriller, la prossima Nazionale sarà più forte”

Atletica, Stefano Mei celebra la vittoria italiana a Birmingham, annuncia miglioramento della Nazionale

Un successo inaspettato, un thriller di atletica

Stefano Mei, presidente della FIDAL, ha commentato con entusiasmo la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di atletica 2026 a Birmingham, definendo la competizione come un “thriller” in cui l’Italia ha dimostrato la sua forza. Nonostante le difficoltà, la squadra ha conquistato il medagliere e la classifica a punti, confermando la sua leadership in Europa. Il presidente ha sottolineato come la vittoria non sia stata una semplice vittoria, ma il frutto di un lavoro costante e di una squadra determinata.

La vittoria non è stata facile, ma è stata il risultato di un lavoro di anni. La squadra, pur avendo perso due atleti chiave come Marcell Jacobs e Mattia Furlani, ha comunque dimostrato resilienza e capacità di adattamento. La vittoria nella staffetta del miglio maschile, con un margine di 3 centesimi, ha rappresentato un momento di eccellenza e di orgoglio nazionale.

Un percorso di crescita e di riconoscimento

La Nazionale italiana, dopo un periodo di successi in casa, ha affrontato una trasferta estera con le sfide del momento. Stefano Mei ha sottolineato come la squadra, nonostante le difficoltà, abbia saputo superare le aspettative e dimostrare la sua forza. La vittoria a Birmingham non è stata solo un risultato, ma un riconoscimento del lavoro svolto su più fronti, sia sul campo che in Federazione. La Nazionale è diventata più forte grazie a un lavoro di squadra. Il presidente ha parlato di un impegno costante, non solo da parte degli atleti, ma anche dei tecnici, delle società e della Federazione. L’attenzione verso l’atleta, come ha sottolineato Tamberi, è diventata un valore chiave, permettendo a 130 atleti di sentirsi parte di un progetto comune e di crescere insieme.

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Le sfide future e l’obiettivo di crescita

Stefano Mei ha anche parlato delle sfide future, sottolineando come la Federazione cerchi di minimizzare i danni e di preparare la prossima Nazionale. L’obiettivo è mettere in condizioni ottimali atleti straordinariamente forti e performanti, in modo da poter competere a livello internazionale. La prossima stagione, secondo il presidente, sarà ancora più forte della precedente, grazie a un lavoro costante e a una visione a lungo termine. La crescita della Nazionale dipende da un impegno costante. La Federazione, con il supporto delle società e dei tecnici, sta cercando di creare un ambiente in cui ogni atleta possa sentirsi parte di un progetto di crescita e di successo. L’obiettivo non è solo vincere, ma costruire una squadra che possa competere a livello mondiale.

Un abbraccio a tutti e un futuro promettente

Concludendo, Stefano Mei ha espresso un forte senso di orgoglio e di gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo della Nazionale. L’abbraccio finale ha rappresentato un momento di condivisione e di speranza per il futuro. La prossima stagione, come ha detto il presidente, sarà ancora più forte, grazie a un lavoro di squadra e a una visione a lungo termine. La Nazionale italiana è pronta a sfidare il mondo. La vittoria a Birmingham è stata solo l’inizio di un percorso che porterà l’Italia a competere a livello internazionale, con una squadra più forte, più unita e più determinata.