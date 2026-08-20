Deco valuta tre alternative per il mercato delantero del Barça

Il Barça cerca un attaccante dopo la mancata cessione di Julián Álvarez. Lautaro e due giocatori del Villarreal sono in lizza.

Il Barça valuta tre alternative per il mercato delantero, tra Lautaro e giocatori del Villarreal

Il Barça si prepara al mercato estivo con un obiettivo chiaro: trovare un attaccante per completare la squadra di Hans Flick. Dopo la mancata cessione di Julián Álvarez, il club catalano ha iniziato a valutare alternative, tra cui Lautaro Martínez e due giocatori del Villarreal, Mikautadze e Ayoze. Il tempo si sta esaurendo, con due settimane rimanenti al termine del mercato, e il direttore sportivo, Deco, ha già iniziato a lavorare per identificare le migliori opzioni.

Le alternative per il mercato delantero

Il Barça non ha abbandonato l’interesse per Julián Álvarez, ma la mancanza di un progresso concreto ha spinto il club a cercare alternative. Lautaro Martínez, attaccante del Milan, è uno dei candidati principali. Tuttavia, il club italiano ha dichiarato intransferibile il giocatore, nonostante le conversazioni iniziate con il suo entourage per valutare la sua disponibilità. Se non si troverà una soluzione per Lautaro, il Barça dovrà guardare altrove.

Il Milan non intende cedere Lautaro, ma il Barça non si dà per vinto. Il direttore sportivo del Barça ha già iniziato a valutare alternative, tra cui due giocatori del Villarreal, Mikautadze e Ayoze, entrambi apprezzati da Flick per il loro profilo diverso. Mikautadze, in particolare, ha una clausola di rescissione di 78 milioni di euro, il che potrebbe rendere la sua cessione un’operazione costosa.

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Due giocatori del Villarreal in lizza

Due giocatori del Villarreal, Mikautadze e Ayoze, sono stati segnalati come alternative per il mercato del Barça. Entrambi sono apprezzati da Flick per il loro profilo diverso, sia per le qualità tecniche che per i prezzi di mercato. Il Villarreal, però, è attento a non perdere i suoi migliori giocatori e seguirà con attenzione le mosse del Barça. Il Villarreal non è disposto a cedere i suoi migliori giocatori senza un’offerta convincente. Il Barça, nel frattempo, continua a monitorare la situazione di Julián Álvarez, sperando in un movimento che possa aprire la strada a una negoziazione con l’Atlético. Se non dovesse accadere, il club catalano dovrà decidere se puntare su Lautaro o su uno dei due giocatori del Villarreal.

Con due settimane rimanenti al termine del mercato, il Barça non può permettersi di rimanere inattivo. Il direttore sportivo, Deco, ha già iniziato a valutare le opzioni e si aspetta un’evoluzione nei prossimi giorni. La mancanza di un attaccante potrebbe mettere a rischio la competitività del club in campionato, soprattutto con le borse di Ferran e Rashford. Il mercato del Barça è in movimento, ma la mancanza di un risultato concreto per Julián Álvarez ha spinto il club a cercare alternative. Lautaro e i giocatori del Villarreal sono in lizza, ma la decisione finale dipenderà da come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.