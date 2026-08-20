WOW FC annuncia l’ingaggio di Daniel Richardson

Peleatore MMA Daniel Richardson si unisce a WOW FC, pronto debutto

Daniel Richardson, ex peleatore del Climent Club, ha firmato un contratto multianuale con WOW FC, la promozione di MMA più importante in Spagna. L’annuncio, reso pubblico attraverso i canali social della società, segna un ulteriore passo avanti nella crescita della promozione. Il peleatore, nato a Londra ma residente in Spagna, ha già ottenuto tre vittorie in categoria amatoriale con WOW FC e ora si prepara a fare il passo decisivo verso la categoria professionale. Il debutto, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, è atteso con interesse da parte del pubblico e dei tifosi.

Un passo verso la professione

Daniel Richardson ha dato il salto alla professione grazie al successo ottenuto in WAR, dove ha vinto tre match. Con il contratto con WOW FC, il peleatore si unisce a un gruppo di atleti di alto livello, tra cui Pepe Torres, che tornerà a combattere il 26 settembre. La società ha espresso un forte entusiasmo per l’ingaggio, sottolineando che “questo non ha fatto che iniziare” per Richardson. L’atleta, che ha già dimostrato capacità in campo, è pronto a dare il suo contributo al team.

Un futuro promettente per WOW FC

La promozione di MMA di WOW FC continua a rafforzare la sua posizione nel panorama sportivo spagnolo. L’ingaggio di Richardson si aggiunge a una serie di nomi di alto livello, tra cui Manguelo (4-0) e Salah Eddine (11-1), che potrebbero unirsi alla società nei prossimi mesi. La collaborazione con figure come Ilia Topuria e Cristiano Ronaldo ha già dato risultati significativi, e l’arrivo di nuovi talenti potrebbe portare ulteriori successi. Il debutto di Richardson, che dovrebbe essere annunciato a breve, rappresenta un ulteriore tassello per il futuro della promozione. Il peleatore, che ha espresso la sua soddisfazione per l’ingaggio, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di unirmi a WOW FC e di poter dare il mio contributo a questa grande famiglia”. La società, che ha già visto l’arrivo di David Hervías e Alejandra Boixader, continua a puntare su atleti di alto livello per consolidare la sua posizione nel settore. Con l’ingaggio di Richardson, WOW FC si prepara a un nuovo periodo di crescita e successi.

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Richardson ha vinto tre match in categoria amatoriale con WOW FC.

Il debutto del peleatore è atteso nei prossimi mesi.

WOW FC ha già ingaggiato altri atleti di alto livello.

La promozione di MMA di WOW FC, con il suo impegno a livello internazionale, continua a attrarre talenti di spicco. L’ingaggio di Daniel Richardson rappresenta un ulteriore passo avanti per la società, che punta a diventare una delle più competitive in Europa. Con l’arrivo di nuovi peleatori, la promozione si prepara a un futuro di successi e prestigio.