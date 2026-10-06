Ayuso accusa Sánchez di mancanza di principi e paragona le elezioni a quelle in Venezuela

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rafforzato il suo attacco al governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez, accusandolo di mancanza di principi e di non aver mai governato in modo democratico. La sua critica, esposta durante un evento del Fórum Europa, è arrivata dopo l’annuncio dell’anticipo delle elezioni generali al 29 novembre 2026. Ayuso ha paragonato la situazione politica spagnola a quella venezuelana, sottolineando come il governo di Madrid non abbia mai rispettato i principi democratici.

La critica a Sánchez e il confronto con Maduro

Ayuso ha sostenuto che il governo di Sánchez non abbia mai governato in modo democratico, ma abbia invece creato una “mafia” che si è alternata nel potere. La presidente ha anche risposto a una domanda su se avesse detto che Sánchez fosse un “dictador”, sottolineando che le sue accuse sono state rivolte a un sistema che non rispetta i principi. Inoltre, Ayuso ha paragonato la convocazione delle elezioni in Spagna a quelle in Venezuela, sostenendo che entrambi i casi mostrino una mancanza di democrazia.

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La sua critica si è concentrata anche sui delegati del governo e sul loro comportamento in Madrid e Ceuta, definendoli “inutili”. Ayuso ha sottolineato che il “sanchismo” non ha mai rispettato i principi e che il governo non abbia mai governato in modo democratico. Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione tra governo e opposizione, con l’anticipo delle elezioni che ha acceso il dibattito politico.

La situazione della vivienda e le aspettative dei giovani

Ayuso ha anche collegato la questione della vivienda alle aspettative dei giovani, sostenendo che le politiche del governo abbiano creato una “perdita di fiducia” tra le nuove generazioni. La presidente ha affermato che il governo abbia installato un “comunismo” tra i giovani, per far loro credere che non si possa credere in nulla. Questo, a suo avviso, ha portato a una situazione di incertezza e mancanza di speranza. La sua critica si è concentrata anche sui delegati del governo e sul loro comportamento in Madrid e Ceuta, definendoli “inutili”. Ayuso ha sottolineato che il “sanchismo” non ha mai rispettato i principi e che il governo non abbia mai governato in modo democratico. Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione tra governo e opposizione, con l’anticipo delle elezioni che ha acceso il dibattito politico.

Ayuso ha anticipato che la campagna elettorale potrebbe essere “la più sporca e desmesurata” mai vista, e ha sostenuto la necessità di concentrare il voto intorno al progetto del Partito Popolare, guidato da Alberto Núñez Feijóo. La sua posizione si inserisce in un contesto di crescente confronto tra le principali forze politiche, con il dibattito che si concentra su temi come la vivienda, la situazione istituzionale e la qualità della democrazia. Le dichiarazioni di Ayuso si aggiungono alle prime reazioni al nuovo calendario elettorale, in un contesto in cui la politica spagnola si prepara a un confronto acceso tra le diverse forze. La presidente di Madrid ha rafforzato la sua posizione, mettendo in luce le sue critiche e le sue preoccupazioni per il futuro del Paese.