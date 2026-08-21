Dario Morello, pugile a tutto tondo, alla ricerca del titolo europeo dei pesi medi

Dario Morello, pugile a Cetraro, si prepara al match per il titolo europeo dei pesi medi

Dario Morello, pugile di Cetraro, si appresta a vivere un momento decisivo della sua carriera. Il 20 agosto 2026, nella prima uscita estera della sua vita, Morello affronterà George Liddard alla Copper Box Arena, un incontro che potrebbe segnare un passo importante nel suo percorso da pro. NATO il 28 giugno 1983 a Cetraro, un comune del cosentino con poco più di novemila abitanti, Morello ha iniziato a praticare il pugile a 14 anni, nel 2007. Dopo un’esperienza iniziata con successo, ha scalato rapidamente le classifiche, vincendo il suo primo titolo italiano al sesto combattimento. Il suo cammino è stato segnato da vittorie in tornei internazionali, partecipazioni a Universiadi e Giochi Europei, e un’attività professionale che lo ha portato a vincere titoli importanti come il WBO Global e il WBC Mediterraneo.

Un percorso di successi e diversificazione

Morello ha iniziato la sua carriera professionale nel settembre 2015, esattamente il 26, con una vittoria a Caivano contro Almin Kovacevic. La sua scalata è stata rapida e costante, culminata nel 2017 con la conquista del titolo italiano dei pesi welter, un titolo riconfermato a Montichiari contro Gaetano Guttà. Dopo un periodo di inattività, dovuto in parte alle conseguenze del Covid, ha ritrovato la forma e ha iniziato a competere nei pesi medi. Dal dicembre 2023, l’Allianz Cloud è diventato un luogo di casa per Morello, dove ha vinto il titolo EBU Silver contro Faton Vukshinaj. Il suo percorso non si limita al ring: è anche preparatore atletico, articolista e ghost writer, dimostrando una versatilità che lo distingue nel mondo dello sport.

La sua carriera è segnata da vittorie e cambiamenti strategici. Dopo aver vinto il titolo WBO Global dei welter, ha perso la cintura contro Luther Clay, un evento che lo ha spinto a riflettere e a cambiare strada. Il passaggio ai pesi medi è stato una scelta strategica, che ha portato a vittorie decisive, come il titolo UBO dei medi e il successivo titolo EBU Silver. Ora, con l’occasione di un match di grande rilevanza, Morello cerca di confermare la sua posizione tra i migliori del mondo.

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Un’esperienza completa e un futuro promettente

Morello, noto come “Spartan”, ha sempre avuto una carriera in cui si mescolano sport, cultura e lavoro. La sua partecipazione a eventi internazionali e la sua attività fuori dal ring testimoniano una personalità a tutto tondo. Il suo prossimo match contro Liddard rappresenta un’opportunità per scalare ulteriormente la sua carriera, con l’obiettivo di conquistare il titolo europeo dei pesi medi. Il suo cammino, però, non si ferma lì: il futuro lo vedrà impegnato in nuovi progetti, come quelli legati ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, e in attività che lo vedono coinvolto in diversi ambiti.

Il suo lavoro fuori dal ring lo accompagna in ogni passo. Non solo pugile, Morello è anche preparatore atletico, articolista e ghost writer, dimostrando una versatilità rara nel mondo dello sport. Questa diversificazione lo ha reso una figura unica, capace di integrare competenze diverse nel suo percorso. Il suo futuro è promettente, e il suo impegno lo porterà a raggiungere nuovi traguardi, non solo nel ring, ma in tutta la vita.

Il suo percorso, però, non è stato sempre facile. Dopo aver vinto il titolo WBO Global dei welter, ha perso la cintura contro Luther Clay, un evento che lo ha spinto a riflettere e a cambiare strada. Il passaggio ai pesi medi è stato una scelta strategica, che ha portato a vittorie decisive, come il titolo UBO dei medi e il successivo titolo EBU Silver. Ora, con l’occasione di un match di grande rilevanza, Morello cerca di confermare la sua posizione tra i migliori del mondo.