Pape Sarr si avvicina alla Juventus: visite mediche e firma in vista

Pape Sarr arriva a Torino, si prepara alle visite mediche per il trasferimento alla Juventus

Pape Sarr si avvicina alla Juventus: il centrocampista senegalese, classe 2002, è arrivato in Italia questa sera all’aeroporto di Torino Caselle e si è diretto immediatamente al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. Il giocatore, in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham, è pronto a firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo elemento del club bianconero. L’ufficialità, però, è ancora in sospeso, in attesa dei risultati degli accertamenti medici.

Un passo avanti verso la Juventus

Il trasferimento di Sarr alla Juventus si avvicina sempre di più. Dopo essere sbarcato a Torino, il giocatore ha iniziato le procedure necessarie per il suo arrivo. Le visite mediche al J Medical rappresentano l’ultimo passo prima della firma del contratto, che renderà ufficiale il suo passaggio dalla squadra inglese al club italiano. Il centrocampista, noto per la sua versatilità e la capacità di giocare in diverse posizioni, è in attesa di completare gli esami per poter proseguire con la sua nuova avventura.

Un’esperienza ricca al Tottenham

Sarr ha trascorso quattro stagioni al Tottenham, dove ha collezionato 141 presenze, 11 gol e 11 assist. Il giocatore ha anche vinto l’Europa League con la squadra inglese, dimostrando la sua importanza nel sistema di gioco degli Spurs. L’esperienza maturata in Inghilterra lo ha reso un elemento di valore per la Juventus, che cerca di rafforzare il suo centrocampo con un giocatore di qualità e esperienza. La sua decisione di lasciare il Tottenham, dopo quattro anni, segna un nuovo inizio per Sarr. Il giocatore, che ha dimostrato maturità e capacità di adattamento, è pronto a mettersi alla prova in Serie A. La Juventus, con la sua struttura e la sua tradizione, rappresenta un’opportunità importante per il centrocampista senegalese, che cerca di proseguire la sua crescita professionale. La firma del contratto, una volta completate le visite mediche, sarà il passo decisivo per il suo arrivo ufficiale. Il club bianconero, che ha già iniziato a lavorare per il mercato, punta su Sarr come elemento chiave per il futuro. Il giocatore, con la sua versatilità e la sua capacità di giocare in diverse posizioni, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra di Massimiliano Allegri.

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Pape Sarr arriva in Italia dopo quattro anni al Tottenham

Le visite mediche al J Medical sono in corso

Il contratto è in fase di firma

La Juventus, con la sua struttura e la sua organizzazione, offre a Sarr le condizioni per proseguire la sua crescita. Il giocatore, che ha dimostrato maturità e capacità di adattamento, è pronto a mettersi alla prova in una squadra di alto livello. La sua esperienza al Tottenham lo ha reso un elemento di valore, e la Juventus lo vuole come parte del suo progetto a medio termine.

La Juventus punta su Sarr per il futuro del centrocampo.