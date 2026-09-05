Notte Bianca dello Sport di Sora: evento di rilievo nazionale con campioni e istituzioni

Sora si trasforma in una palestra a cielo aperto con eventi sportivi, culturali e di intrattenimento

La IX edizione della Notte Bianca dello Sport di Sora si avvicina, con un evento che promette di diventare un punto di riferimento per il movimento sportivo della Regione Lazio e non solo. Dopo una conferenza stampa partecipata svoltasi nell’Aula consiliare di Sora, il sindaco Luca Di Stefano, il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi e altre autorità hanno ufficializzato l’avvio dell’evento che si terrà sabato 12 settembre. L’evento, che si svolgerà per tutta la notte, trasformerà il centro cittadino in una vera e propria palestra a cielo aperto, con attività sportive, culturali e di intrattenimento che coinvolgeranno oltre 30.000 spettatori, più di 300 associazioni e circa 3000 atleti. La manifestazione si preannuncia come un momento di grande rilevanza istituzionale e sociale.

Un evento di rilievo nazionale

La Notte Bianca dello Sport di Sora, organizzata dall’Associazione 03039 Ducato guidata da Diego Catenacci e Tonino Lombardozzi, ha visto l’adesione di tante federazioni, associazioni e enti di promozione, dimostrando l’impegno costante degli organizzatori. L’evento, che si svolgerà per sette ore, si svolgerà su circa 44 mila metri quadrati di superficie calpestabile, con circa 600-770 micro eventi. La collaborazione tra Comune di Sora e CONI Lazio ha reso possibile la realizzazione di un evento di grande portata. Il prestigioso Patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani conferma l’importanza dell’evento, che promuove la pratica sportiva capillare, i corretti stili di vita e l’inclusione sociale.

Un parterre di campioni e istituzioni

La manifestazione si arricchirà di un parterre di ospiti e campioni d’eccezione, tra cui la plurititolata olimpionica di scherma Elisa Di Francisca, la stella della ginnastica artistica Manila Esposito, il ginnasta azzurro Marco Lodadio, la leggenda del calcio Beppe Signori e l’ex giocatore della Roma Antonio Tempestilli. Questi nomi, insieme a figure di rilievo del panorama sportivo e professionale, daranno prestigio all’evento. I campioni si affiancheranno alle istituzioni e al pubblico per condividere testimonianze, valori e la passione per il grande sport.

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Un’altra componente importante sarà il convegno “Sport Missione Comune”, che si terrà presso la Sala Consiliare e sarà dedicato allo sviluppo e al finanziamento dell’impiantistica sportiva locale tramite il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). A seguire, in Piazza Palestro, si terrà il “Tavolo della Legalità – Giocare Pulito”, un momento di confronto aperto in cui le stelle dello sport incontreranno i rappresentanti della Questura, delle Forze Armate, dei Corpi dello Stato e di UNICEF Italia per un dibattito incentrato sul rispetto delle regole, il contrasto al doping, il fair play e l’inclusione sociale.

Ad arricchire il percorso cittadino sarà allestito il Villaggio delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, un’area interattiva dove la cittadinanza potrà conoscere da vicino il contributo delle istituzioni alla sicurezza e alla promozione dello sport di vertice e paralimpico. Non mancherà infine la componente di sana competizione popolare con il Torneo di Tiro alla Fune, che vedrà 16 squadre di quartiere e di associazioni locali sfidarsi in un avvincente tabellone a eliminazione diretta.

La Notte Bianca dello Sport di Sora rappresenta un evento unico, che unisce sport, cultura e inclusione. Con la partecipazione di tante istituzioni e campioni, l’evento si preannuncia come un momento di grande risonanza nazionale. La manifestazione, che si svolgerà per tutta la notte, è un esempio di come l’impegno e la collaborazione possano portare a risultati straordinari. Appuntamento per tutti a sabato 12 settembre.