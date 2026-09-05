La Vuelta modifica il percorso per fronteggiare il caldo estremo

Ciclisti della Vuelta a España si rinfrescano con ghiaccio e bidoni congelati in un’area di sosta, mentre si prepara una riduzione del percorso per il caldo estremo

La Vuelta a España si trova a fronteggiare una situazione estrema, con temperature che mettono a rischio la salute dei ciclisti. Il caldo, che ha superato i 40 gradi in diverse zone della Spagna, ha spinto l’organizzazione a valutare modifiche al percorso della prossima etapa. Enric Mas, leader della corsa, ha avvertito che, in caso di ulteriore aumento delle temperature, potrebbe essere necessario un incontro di emergenza per valutare le misure di sicurezza. La Vuelta, che si svolge in Andalucía, ha già adottato misure di protezione per i ciclisti, come gilet rinfrescanti, ghiaccio applicato alla nuca e bidoni congelati, ma la situazione richiede un intervento più radicale.

Caldo estremo e rischi per i ciclisti

Le temperature in Andalucía, in particolare a Cordova, hanno raggiunto punte di 43,1 gradi, con sensazioni termiche che superano i 41 gradi. Questi valori hanno reso la corsa estremamente pericolosa, tanto che i ciclisti sono costretti a prendere misure di protezione quotidiane. La Vuelta, che si svolge in un periodo dell’anno in cui il caldo è un fattore comune, sta ora affrontando una situazione senza precedenti. La riduzione del percorso, tra Palma del Río e Cordova, è una misura estremamente seria, che potrebbe essere adottata per evitare che i ciclisti siano esposti per ore a condizioni estreme.

Un piano B per garantire la sicurezza

La Vuelta ha già adottato misure di emergenza, come l’uso di gilet rinfrescanti e la distribuzione di acqua in modo continuo. Tuttavia, la situazione richiede un intervento più strutturato. L’organizzazione ha deciso di valutare la riduzione del percorso della prossima etapa, che inizialmente prevedeva 189,7 chilometri. Questa decisione è stata presa dopo che i ciclisti hanno registrato temperature estreme durante le ultime gare. Enric Mas ha espresso preoccupazione per la salute dei corridori, sottolineando che, in caso di ulteriore aumento delle temperature, potrebbe essere necessario un incontro di emergenza.

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La riduzione del percorso è una misura estremamente rara, ma necessaria per garantire la sicurezza dei ciclisti. L’organizzazione ha già adottato misure di protezione, come l’uso di ghiaccio e bidoni congelati, ma la situazione richiede un intervento più radicale. La Vuelta, che si svolge in un periodo dell’anno in cui il caldo è un fattore comune, sta ora affrontando una situazione senza precedenti.

Temperature estreme in Andalucía, con punte di 43,1 gradi.

La Vuelta ha adottato misure di protezione per i ciclisti.

La riduzione del percorso è una misura estremamente seria.

La Vuelta, che si svolge in un periodo dell’anno in cui il caldo è un fattore comune, sta ora affrontando una situazione senza precedenti. La riduzione del percorso, tra Palma del Río e Cordova, è una misura estremamente seria, che potrebbe essere adottata per evitare che i ciclisti siano esposti per ore a condizioni estreme. La situazione richiede un intervento straordinario, che potrebbe includere modifiche al percorso e misure di protezione aggiuntive per i ciclisti.