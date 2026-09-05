Brescia rafforza la prima squadra con il talento Mattia Cavani

Brescia presenta Mattia Cavani, giovane talento in crescita, in campo di allenamento

Mattia Cavani, classe 2006, si unisce alla prima squadra del Brescia Volley, proseguendo il progetto di sviluppo della squadra. Il giovane schiacciatore, originario di Guastalla (RE), arriva con un percorso di crescita nel settore giovanile e in Serie C e B. Cavani, che ha giocato da libero e ha sviluppato qualità in ricezione e difesa, si aggiunge a un gruppo in crescita. La sua esperienza in squadre di Serie C e B, tra cui AMA e Vigili del Fuoco M. Marconi Reggio Emilia, lo ha preparato per questa nuova sfida. Il talento, che ha vinto playoff e raggiunto finali, è pronto a dare il suo contributo al progetto della squadra.

Un percorso di crescita in Serie C e B

Cavani ha sviluppato il suo percorso pallavolistico prevalentemente nel ruolo di libero, con esperienze in Serie C e B. Dopo aver militato nel settore giovanile di Univolley Carpi, ha affrontato le prime competizioni senior. Nella stagione 2022/2023 ha giocato in Under 17 e Under 19, affiancando le formazioni di Serie C e B dell’AMA. Nel 2023/2024 è entrato a far parte della Serie C di AMA VBSM, mentre nella stagione successiva ha vinto i playoff con AMA San Martino, ottenendo la promozione in Serie B. Nel 2025/2026 ha giocato con i Vigili del Fuoco M. Marconi Reggio Emilia, raggiungendo una finale playoff al secondo posto. Questa esperienza lo ha preparato per il passo successivo.

Il talento di Cavani si basa su qualità sviluppate in ricezione, difesa e lettura del gioco. Il suo percorso di crescita lo ha portato a sviluppare fondamentali di seconda linea, che ora potranno essere utilizzati nel ruolo di schiacciatore. Il giovane, che ha 185 centimetri, ha espresso entusiasmo per l’arrivo nella prima squadra. «Sono molto onorato di far parte di questo gruppo», ha dichiarato Cavani. L’esperienza in squadre di Serie C e B, unita a una forte motivazione, lo ha reso pronto per questa nuova sfida.

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Un nuovo inizio con la squadra

Cavani ha avuto modo di conoscere i compagni di squadra e ha creato una buona sintonia. «In questi primi giorni ho avuto modo di conoscere i compagni di squadra e si è creata da subito un’ottima sintonia», ha aggiunto. Il supporto ricevuto fuori dal campo, unito alla determinazione in allenamento, lo motiva a dare il massimo. Il clima di sana competizione lo spinge a crescere costantemente. Il talento, che ha dimostrato capacità in diverse squadre, è pronto a dare il suo contributo al progetto della squadra.

La sua esperienza e le qualità sviluppate lo rendono un elemento prezioso per il Brescia Volley. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di sviluppo del Brescia Volley. Cavani, con la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi, potrebbe diventare un punto di riferimento per il reparto degli schiacciatori. La sua crescita, supportata da un ambiente di lavoro stimolante, potrebbe portare risultati significativi per la squadra.

Mattia Cavani, classe 2006, si unisce al Brescia Volley.

Ha giocato in Serie C e B, tra cui AMA e Vigili del Fuoco M. Marconi Reggio Emilia.

Ha vinto playoff e raggiunto finali, dimostrando capacità.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di sviluppo.