Aryna Sabalenka celebra parità salariale: “Noi donne contente, non so gli uomini”

Aryna Sabalenka, numero due del mondo, ha espresso soddisfazione per la parità salariale nei tornei WTA 1000, annunciata per la prossima stagione. La bielorussa, in vista del WTA 1000 di Pechino, ha sottolineato come il traguardo sia frutto di un lungo percorso di battaglia delle giocatrici. “Ne sono felice. È una cosa per cui ci siamo battute a lungo”, ha detto Sabalenka, aggiungendo che “tutte le donne ne sono felicissime, non so per gli uomini”. L’annuncio della parità salariale rappresenta un passo avanti per il circuito femminile, che ha lottato per anni per ottenere un trattamento equo rispetto ai colleghi maschi.

Un traguardo frutto di battaglie

La parità salariale nei tornei WTA 1000 è il risultato di un lungo lavoro delle giocatrici, che hanno spesso sollevato critiche e richieste di giustizia. Sabalenka ha ricordato come “tutto dipende da come si gioca nei tornei del Grande Slam”, ma ha sottolineato che il raggiungimento di questa parità è un risultato significativo. È una buona notizia, ha affermato la tennista, che ha anche parlato delle sfide legate alla gestione delle energie durante la stagione. “Prima di Wimbledon, del Roland Garros, degli Australian Open o degli US Open, siamo un po’ più fresche”, ha spiegato, sottolineando come la stagione possa influenzare le prestazioni e le sensazioni delle giocatrici.

Pubblicità

Un nuovo organismo per il tennis

Accanto alla parità salariale, Sabalenka ha anche parlato del nuovo Grand Slam Player Council, organismo che darà ai giocatori un canale diretto per esprimere le loro opinioni. “È fantastico. È qualcosa di cui probabilmente avevamo tutti bisogno da tantissimo tempo”, ha detto la bielorussa, che fa parte del consiglio insieme a altre tenniste e giocatori. Tra le tenniste nominate ci sono Elena Rybakina, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Iva Jovic e Maria Sakkari, mentre tra i giocatori ci sono Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti e Arthur Rinderknech. Abbiamo un organo a cui rivolgere la nostra opinione, o meglio, attraverso cui trasmettere il parere delle giocatrici, ha sottolineato Sabalenka, ritenendo che il consiglio possa contribuire a migliorare il circuito.

La creazione del Grand Slam Player Council rappresenta un passo importante per il tennis, che ha sempre cercato di dare voce ai giocatori. Sabalenka ha espresso soddisfazione per questa novità, che permetterà ai tennisti di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro sport. “È una cosa straordinaria”, ha concluso la bielorussa, ritenendo che il consiglio possa aiutare a creare un ambiente più equo e trasparente per tutti i partecipanti.