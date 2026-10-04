Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle, la madre non si trattiene per l’emozione

Un debutto che ha scosso il pubblico

Aurora Ramazzotti ha affrontato il suo primo passo a Ballando con le Stelle con un’energia e una sicurezza che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Dopo anni di attesa e di confronti con il peso dei cognomi dei genitori, la giovane ha finalmente trovato il suo spazio. La prima puntata del 3 ottobre 2026 ha visto la sua esibizione con Nikita Perotti, vincitore della precedente edizione, in un jive vivace e coinvolgente. La coppia ha conquistato il primo posto della classifica, ma il vero momento di emozione è stato la reazione della madre, Michelle Hunziker, che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre guardava la figlia sul palco.

La madre ha seguito ogni passo da casa, emozionandosi fino alle lacrime.

Prima dell’inizio della puntata, Michelle aveva già espresso il suo affetto sui social, scrivendo: «Amore mio, stasera brillerai su quel palco». Il messaggio, accompagnato da un video con Aurora e il piccolo Cesare, ha suscitato tanta empatia. Durante l’esibizione, la madre ha seguito ogni passo da casa, emozionandosi fino alle lacrime. Per lei, non si trattava solo di un risultato, ma di un momento di crescita e di orgoglio.

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La famiglia come sostegno

Aurora non è stata sola sul palco. Il marito, Goffredo Cerza, sposato lo scorso luglio, ha scelto di stare fisicamente accanto a lei, supportandola da vicino. Lui è stato definito da Aurora la sua «casa», la persona con cui ha potuto abbassare le difese e mostrarsi senza filtri. La famiglia è diventata un punto di riferimento nella sua nuova vita, un sostegno che le ha permesso di costruire un’identità indipendente. Per anni, il nome di Aurora era legato a quello dei genitori, ma questa volta, sulla pista c’era solo lei.

Un equilibrio raggiunto dopo anni di confronti.

Aurora ha sempre raccontato come fosse stato difficile crescere con l’etichetta di «figlia di». Un privilegio, certo, ma anche una condizione che ha trasformato ogni sua scelta in qualcosa da osservare e giudicare. Negli ultimi anni, però, ha raggiunto una consapevolezza diversa. Ha spiegato di considerare anche chi è partito prevenuto nei suoi confronti come uno stimolo, perché convincere gli scettici le ha dato la possibilità di dimostrare sul campo quello che sa fare. La sua esibizione a Ballando con le Stelle è stata un passo importante in questa sua evoluzione.

La sua performance ha suscitato l’applauso del pubblico e la fiducia della giuria. Con un jive pieno di ritmo e di sorriso, Aurora ha dimostrato che il talento è stato sempre lì, pronto a emergere. Ora, con il primo posto in classifica, ha trovato il suo posto nel mondo della danza. E per la sua famiglia, è un momento di orgoglio e di speranza per il futuro.