Paco González annuncia la fine della carriera radiofonica per dedicarsi alla famiglia

Paco González, direttore del programma “Tiempo de Juego” su Cadena Cope, ha annunciato in un messaggio emotivo la sua intenzione di lasciare la radio per dedicarsi maggiormente alla famiglia. L’annuncio, fatto durante un’intervista, ha sorpreso i suoi ascoltatori e ha suscitato un grande interesse. González, che compirà 60 anni il prossimo martedì, ha spiegato che dopo 40 anni di carriera radiofonica, ha deciso di cambiare rotta per trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. L’annuncio è stato reso pubblico durante un’intervista con la testata MARCA, in cui il giornalista ha espresso gratitudine verso i suoi ascoltatori, i suoi colleghi e le emittenti che hanno supportato la sua carriera.

Un messaggio di ringraziamento e di addio

Nonostante l’annuncio di un possibile addio, González ha chiarito che non si tratta di una decisione definitiva, ma di un cambio di rotta. “Se questa fosse una lettera, sarebbe una lettera di ringraziamento, non di addio”, ha detto. L’annuncio è stato reso pubblico durante un’intervista con la testata MARCA, in cui il giornalista ha espresso gratitudine verso i suoi ascoltatori, i suoi colleghi e le emittenti che hanno supportato la sua carriera. “Molte persone non possono vantare di aver condotto programmi leader in due diverse emittenti”, ha sottolineato.

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Un legame profondo con la radio e la famiglia

González ha ricordato come la sua carriera radiofonica sia iniziata con la formazione ricevuta da Cadena Ser e si sia sviluppata grazie alle opportunità offerte da Cadena Cope. “La radio mi ha dato molto, ma la mia famiglia è il tesoro più grande”, ha detto. L’annuncio di un eventuale addio alla radio è stato reso possibile grazie al sostegno del suo capo, Javier Visiers, che ha suggerito di procedere in modo diverso. “Non mi priva delle mie passioni, anzi, mi permette di continuare a lavorare con entusiasmo”, ha aggiunto.

Il giornalista ha anche espresso gratitudine verso i suoi compagni di lavoro, in particolare Jorge Hevia, considerato l’anima del programma. “Hanno reso la mia carriera unica e indimenticabile”, ha detto. González ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento a Dio e un desiderio di stare più spesso con la sua famiglia. “Ho il miglior lavoro del mondo e la migliore famiglia del mondo”, ha detto, sottolineando come la sua decisione sia motivata da un bisogno di equilibrio tra lavoro e vita privata.

La sua decisione ha suscitato reazioni positive da parte dei suoi ascoltatori e dei suoi colleghi, che hanno apprezzato la sincerità e l’emozione del suo discorso. González, che ha sempre avuto un rapporto stretto con il pubblico, ha dimostrato come la sua carriera sia stata non solo professionale, ma anche un’esperienza personale e profonda. La sua decisione di lasciare la radio per dedicarsi alla famiglia rappresenta un passo importante nella sua vita, che ha scelto di prendere con serietà e gratitudine.