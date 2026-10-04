Santi Denia: “Respeto al árbitro, ma il gol annullato ha creato tensione”

Dopo la partita tra la squadra di calcio della Repubblica Ceca e la Spagna, Santi Denia, tecnico della squadra ceca, ha espresso il suo punto di vista sul gol annullato e sul rispetto per gli arbitri. La partita, giocata al Carlos Tartiere, ha visto un momento di tensione legato a un possibile gol annullato, che ha suscitato commenti e reazioni da parte di entrambe le squadre.

Il rispetto per gli arbitri

Santi Denia ha sottolineato il rispetto per gli arbitri, affermando: “Respeto sempre a los árbitros”. Questa frase, ripetuta più volte durante la conferenza stampa, riflette l’atteggiamento di rispetto e professionalità che il tecnico vuole trasmettere alla sua squadra. Tuttavia, Denia ha anche riconosciuto la complessità del lavoro degli arbitri, sottolineando che “Es un trabajo muy complicado” e che “No me gusta hablar de ellos”.

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Il gol annullato e le reazioni

Il momento più controverso della partita è stato il gol annullato, che ha suscitato discussioni tra i giocatori e i tecnici. Denia ha riferito che “Me ha dicho Pablo que ha pitado una falta previa”, indicando che un fallo precedente potrebbe aver influenzato la decisione dell’arbitro. Nonostante ciò, il tecnico ha riconosciuto la validità della decisione, mantenendo il rispetto per il lavoro degli arbitri. La squadra ceca ha mostrato un impegno notevole durante la partita, con Denia che ha espresso orgoglio per il lavoro e il rendimento dei giocatori. “Estamos muy orgullosos del trabajo. Los jugadores lo han dado todo”, ha detto il tecnico, sottolineando l’impegno e la determinazione della squadra.

Un momento di crescita per i giovani

Denia ha anche parlato del valore dell’esperienza ottenuta durante la Nations League, affermando che “Esta experiencia dura de la Nations nos va a servir para el futuro”. L’esperienza, secondo il tecnico, è un momento di crescita per i giovani giocatori, che possono imparare e migliorare attraverso le sfide. “Es el mejor momento para crecer como equipos”, ha aggiunto Denia, riconoscendo l’importanza del contesto di gara per lo sviluppo della squadra. La partita ha anche rappresentato un momento di connessione tra i giocatori e i tecnici, con Denia che ha ricordato un abbraccio con Luis, un amico da 12 anni, che ha visto momenti difficili. “En el abrazo con Luis es el de una amistad de 12 años en el que hubo momentos muy duros”, ha detto, sottolineando l’importanza delle relazioni personali e professionali. Concludendo, Santi Denia ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e ha riconosciuto la necessità di miglioramento, affermando: “Hay que mejorar, yo el primero”. L’esperienza della Nations League, secondo il tecnico, è un passo importante per il futuro della squadra e per la crescita dei giocatori.