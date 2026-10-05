Alcaraz analizza la sua prestazione: “Non so cosa sia successo nel primo set”

Carlos Alcaraz, dopo la vittoria contro Jaume Munar in semifinale al torneo ATP500 di Tokyo, ha espresso dubbi sulla sua prestazione iniziale. Il tennista spagnolo, vincitore di 7 titoli del Grande Slam, ha riconosciuto di non sapere cosa sia successo nel primo set, in cui ha perso 5-7. La partita, disputata al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, ha visto Alcaraz rimontare nei due parziali successivi per chiudere con il punteggio di 6-3, 6-1. L’atleta, classe 2003, ha sottolineato come abbia iniziato bene la partita, vantando un break e servendo per chiudere il set, ma ha avuto difficoltà nel parziale iniziale.

Difficoltà nel primo set e rimonta

Alcaraz ha riconosciuto di fare fatica ogni volta nel parziale iniziale, ma ha sottolineato di riuscire a rimontare e di essere felice per il risultato. Il tennista ha analizzato la sua prestazione al sito ufficiale dell’ATP, ammettendo: “Non so cosa sia successo nel primo set – avevo iniziato bene la partita: ero in vantaggio di un break e servivo per chiudere il set”. L’atleta ha anche sottolineato che Jaume Munar è un avversario molto ostico, e che le condizioni di gioco si adattano bene al suo stile. Nonostante le difficoltà, Alcaraz ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

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Un record importante e un passato da ricordare

Il murciano, nel frattempo, ha rimpolpato un record davvero importante: ha vinto gli ultimi 16 incontri disputati contro i propri connazionali. L’ultima sconfitta? Nel 2022 ad Indian Wells contro Rafa Nadal. Ora, il vincitore di 7 titoli del Grande Slam attende il vincente del match tra Valentin Vacherot o Jiri Lehecka per capire chi dovrà affrontare nella finale del torneo nipponico. Alcaraz ha espresso l’augurio di un inizio meno complicato rispetto alla sfida con Munar.

Dopo oltre 4 mesi di stop, prima del ritorno agli US Open, era inevitabile che il fuoriclasse spagnolo dovesse convivere con parecchi alti e bassi nel suo gioco. Il match odierno ne è stato il perfetto esempio. Alcaraz non nasconde le proprie difficoltà ad entrare in partita in questo momento così particolare del suo 2026. Il tennista, però, ha dimostrato di essere in grado di rimontare e di trovare la fiducia necessaria per vincere. Il match tra Vacherot e Lehecka si terrà in serata, e il vincitore affronterà Alcaraz nella finale del torneo. L’atleta spagnolo, pur con le sue perplessità, ha espresso fiducia nel suo futuro e nella sua capacità di rimontare dopo un inizio difficile. La sua prestazione in semifinale ha messo in luce sia le sue capacità, sia le sue fragilità in certi momenti della partita.