Italia al play-off per i Mondiali 2027: doppio test contro Bielorussia e avversaria da svelare

L’Italia si appresta a disputare due play-off per ottenere un posto ai Mondiali 2027, dopo aver conquistato il secondo posto nel Gruppo 1 della Lega A. La squadra, allenata da Andrea Soncin, dovrà superare due turni di gara, entrambi con andata e ritorno, per aggiudicarsi uno dei sette posti disponibili per l’Europa nella fase finale in Brasile. Il primo ostacolo è la Bielorussia, squadra al cinquantaduesimo posto del ranking FIFA e considerata nettamente inferiore. La partita di andata si terrà venerdì 9 ottobre a Tbilisi, in Georgia, mentre il ritorno avrà luogo martedì 13 ottobre allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sempre alle 18:15. La vittoria in casa potrebbe rappresentare un vantaggio non trascurabile per le azzurre.

Play-off e sfide future

Chi supererà la Bielorussia accederà alla finale del percorso, fissata tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. L’andata del match finale è in programma il 26 novembre, mentre il ritorno si terrà il 5 dicembre. L’avversaria della finale uscirà dalla sfida tra Finlandia e Serbia, due squadre conosciute nel panorama europeo. Le serbe sono una vecchia conoscenza delle azzurre, che le hanno già battuto nel girone di Lega A, mentre la Finlandia è una formazione tradizionalmente solida e difficile da affrontare. La vincitrice del doppio confronto di questo secondo turno staccherà il biglietto per Brasile 2027.

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Un cammino non facile

La squadra italiana, pur avendo un pronostico favorevole, dovrà affrontare un cammino non semplice. Sulla carta, le avversarie sono alla portata dell’Italia, ma il rischio maggiore sembra di natura mentale. Il peso di un appuntamento così importante e la paura di non rendere al meglio quando conta davvero potrebbero influenzare i giocatori. La squadra dovrà dimostrare di essere pronta a gestire la pressione e a mantenere la concentrazione in entrambi i match.

Il cammino delle azzurre è stato reso possibile grazie al secondo posto nel Gruppo 1, alle spalle della Danimarca. Ora, con due play-off da superare, l’obiettivo è chiaro: ottenere un posto ai Mondiali 2027. La squadra dovrà sfruttare al meglio le opportunità, come il vantaggio del ritorno in casa, e affrontare le sfide con la testa bassa e la determinazione necessaria per raggiungere il traguardo. La stagione del calcio femminile italiano si sta sviluppando con un’attenzione crescente, e il successo in questi play-off potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per la nazionale. La squadra dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello internazionale, con la consapevolezza che ogni partita è un’occasione per fare la differenza.