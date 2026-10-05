Miriam Nogueras: “Sánchez ha usato il dolore e il soffrire di tanta gente”

Miriam Nogueras, leader di Junts, ha espresso una critica diretta nei confronti del presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, affermando che il leader ha utilizzato il dolore e il soffrire di tanta gente per motivi elettorali. La politica catalana ha sottolineato come Sánchez abbia cercato di coprire la sua incapacità di governare, mancanza di maggioranza, fallimenti nelle politiche migratorie e casi di corruzione che lo circondano. Nogueras ha ritenuto che questi fattori siano stati determinanti nell’accelerare la convocazione delle elezioni generali del 29 novembre.

Una scelta per il futuro della Catalunya

Secondo quanto dichiarato da Nogueras, adesso tocca ai catalani decidere quale modello di paese e società desiderano. La leader di Junts ha posto una domanda chiave: “Vogliamo il modello che ci porta alla povertà e ci soffoca con gli oneri fiscali, o vogliamo rompere con tutto questo e lavorare per una Catalunya che prospera e che ha fatto di noi ogni giorno persone migliori e più forti?” La sua posizione riflette una volontà di riconquistare il controllo del destino politico della regione. Junts si presenta come alternativa al confronto tra le due Spagne. La portavoce di Junts ha anche ribadito il ruolo della sua formazione nel dibattito politico nazionale, sottolineando l’importanza di una leadership che si oppone alle politiche di Sánchez. “Ora non decideranno più Sánchez e i suoi soci”, ha concluso Nogueras, rafforzando l’idea che le elezioni rappresentino un momento di scelta cruciale per il futuro della Spagna e della Catalunya.

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Junts, una forza politica rilevante

Junts, partito catalano, attualmente possiede sette seggi al Congresso dei Deputati e, grazie all’aritmetica elettorale, è diventato una delle forze politiche più significative della legislatura. Nogueras ha sottolineato che il partito si è distinto per la sua posizione di fronte al radicalismo di entrambi gli estremi. “Siamo gli unici che ci siamo messi in posizione di fronte al radicalismo di entrambi gli estremi”, ha affermato, sottolineando il ruolo di Junts come alternativa al confronto tra le due Spagne. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni nel panorama politico. La sua critica, pubblicata attraverso un video su piattaforme social, ha suscitato reazioni e attenzione nel panorama politico spagnolo, con un chiaro messaggio di sfida verso il governo attuale. La posizione di Nogueras rappresenta un tentativo di riconquistare la leadership politica in un contesto di crescente tensione e divisioni.

La portavoce di Junts ha anche sottolineato il ruolo della sua formazione nel dibattito politico nazionale, ribadendo l’importanza di una leadership che si oppone alle politiche di Sánchez. “Ora non decideranno più Sánchez e i suoi soci”, ha concluso Nogueras, rafforzando l’idea che le elezioni rappresentino un momento di scelta cruciale per il futuro della Spagna e della Catalunya. La sua dichiarazione, pubblicata attraverso un video su piattaforme social, ha suscitato reazioni e attenzione nel panorama politico spagnolo, con un chiaro messaggio di sfida verso il governo attuale. La posizione di Nogueras rappresenta un tentativo di riconquistare la leadership politica in un contesto di crescente tensione e divisioni.

Junts si presenta come alternativa al confronto tra le due Spagne. La portavoce di Junts ha anche ribadito il ruolo della sua formazione nel dibattito politico nazionale, sottolineando l’importanza di una leadership che si oppone alle politiche di Sánchez. “Ora non decideranno più Sánchez e i suoi soci”, ha concluso Nogueras, rafforzando l’idea che le elezioni rappresentino un momento di scelta cruciale per il futuro della Spagna e della Catalunya. La sua critica, pubblicata attraverso un video su piattaforme social, ha suscitato reazioni e attenzione nel panorama politico spagnolo, con un chiaro messaggio di sfida verso il governo attuale. La posizione di Nogueras rappresenta un tentativo di riconquistare la leadership politica in un contesto di crescente tensione e divisioni.

Junts si presenta come alternativa al confronto tra le due Spagne. La portavoce di Junts ha anche ribadito il ruolo della sua formazione nel dibattito politico nazionale, sottolineando l’importanza di una leadership che si oppone alle politiche di Sánchez. “Ora non decideranno più Sánchez e i suoi soci”, ha concluso Nogueras, rafforzando l’idea che le elezioni rappresentino un momento di scelta cruciale per il futuro della Spagna e della Catalunya.