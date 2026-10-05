Solberg vive il finale più doloroso del WRC da Sainz nel 1998: “Sono fiero, ma fa male”

Oliver Solberg ha vissuto il finale più doloroso del WRC da quando Carlos Sainz perse il titolo nel 1998, dopo un errore che gli ha costato il titolo a soli quattro curve dalla vittoria. Il pilota norvegese, nato in Svezia, ha commentato con emozione la sconfitta al Rally di Cerdeña, dove ha perso il campionato contro Elfyn Evans. Solberg, che aveva tutte le possibilità di vincere, ha espresso sentimenti di orgoglio e dolore, riconoscendo il valore del suo impegno e la possibilità di riprovare in futuro.

Un sogno che si è volato via

Il pilota ha descritto il momento in cui ha perso il titolo come un “sogno che si è volato via”. A volte, un atleta si appassiona al suo sogno e si trova a perderlo quando sembrava a portata di mano, ha detto Solberg. Il pilota ha sottolineato che, nonostante la delusione, non si è pentito di nulla e ha riconosciuto il valore del suo lavoro. “Ho dato tutto fino all’ultimo momento e questo è tutto ciò che posso dire”, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza del suo impegno.

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Un finale che ricorda il passato

Il finale del Rally di Cerdeña ha ricordato il tragico epilogo del campionato del 1998, quando Sainz perse il titolo per un guasto meccanico. Anche Solberg, però, ha perso il titolo per un errore personale, che lo ha privato della vittoria. “Questo è stato un momento difficile, ma ho imparato molto”, ha detto il pilota, che ha espresso la sua determinazione a riprovare in futuro. Devo guardare al futuro, rimanere positivo e sperare di avere tanti anni da vivere per riprovare, ha concluso.

Il pilota, accompagnato dal copilota Elliott Edmondson, ha espresso la sua delusione ma anche la sua gratitudine per l’esperienza vissuta. “Sono fiero, ma fa male”, ha detto Solberg, riconoscendo l’importanza del suo percorso nel WRC. Nonostante la sconfitta, il pilota ha riconosciuto che il 2026 è stato un grande anno, in cui ha imparato molto e ha avuto la possibilità di competere per il titolo. Il risultato del Rally di Cerdeña ha segnato un momento cruciale per il WRC, con Evans che ha vinto il titolo dopo un finale drammatico. Solberg, pur non essendo riuscito a portare a casa la vittoria, ha dimostrato la sua determinazione e la sua capacità di rimanere positivo. Il pilota, che ha espresso la sua delusione ma anche la sua gratitudine, ha lasciato un’immagine di resilienza e di passione per il motorsport.