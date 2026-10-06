Djokovic e De Minaur si affrontano a Pechino: orario, tv e streaming

Martedì 6 ottobre 2026, il Capital Group Diamond di Pechino ospiterà il match tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur, due dei migliori tennisti del circuito ATP. L’incontro farà parte del programma dell’ATP 500 di Pechino, che si svolgerà con orari diversi per le diverse partite. Djokovic, numero 6 del seeding, e De Minaur, testa di serie numero 5, si affronteranno non prima delle ore 13.00 italiane, dopo le prime due partite del programma. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201), con ulteriori opzioni di streaming su Tennis TV, Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta testuale del match.

Orario e programma del torneo

Il programma del torneo inizia alle ore 5.00 italiane con la partita tra Daria Snigur (Ucraina) e Mirra Andreeva (Russia, 4). A seguire, alle ore 10.00 italiane, si giocherà Linda Noskova (Cechia, 5) contro Ekaterina Alexandrova (Russia, 19). Il quarto incontro, tra Sander Arends/David Pel (Paesi Bassi) e Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2), è previsto non prima delle ore 13.00 italiane. Il match tra Djokovic e De Minaur, invece, si terrà non prima delle ore 13.00 italiane, dopo le prime due partite del programma.

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Le statistiche e la preparazione di Djokovic e De Minaur

Djokovic, in forma eccezionale, ha vinto 33 partite consecutive in Cina e non ha mai perso in questo torneo. De Minaur, invece, è arrivato al quarto round come testa di serie numero 5 e si è dimostrato uno dei migliori giocatori in campo. Il loro incontro sarà un test importante per entrambi, con Djokovic in vantaggio per 3-1 nei precedenti confronti. La partita sarà un’occasione per valutare le loro capacità e la loro preparazione per il resto della stagione.

Il match tra Djokovic e De Minaur è uno degli eventi più attesi del torneo, con un grande interesse da parte del pubblico e dei tifosi. La diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno permetterà a tutti i tifosi di seguire la partita in tempo reale, mentre la diretta streaming su Tennis TV, Sky Go e NOW offrirà ulteriori opzioni di fruizione. OA Sport, inoltre, fornirà la diretta testuale del match, permettendo ai lettori di seguire i dettagli in tempo reale.

Il torneo di Pechino 2026 è uno degli eventi più importanti del calendario ATP, con partite che si svolgono su diverse superfici e con un alto livello di competizione. Il programma include diverse partite di alto livello, con giocatori di alto rango che si affrontano in un ambiente competitivo. Il match tra Djokovic e De Minaur è uno dei momenti chiave del torneo, con un grande impatto sulle classifiche e sui ranking ATP.