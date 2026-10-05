Djokovic allunga la sua dominanza a Pechino con l’espulsione di Medvedev

Djokovic ha vinto la finale del China Open a Pechino, allungando la sua dominanza nel circuito ATP. L’australiano, 39 anni, ha sconfitto Daniil Medvedev per 7-5, 5-3, con un’espulsione per colpo di racchetta che ha causato un incidente. Medvedev, nel momento in cui era stato squalificato, ha colpito la palla verso la tribuna e l’ha centrata in viso a un tifoso. L’incidente ha avuto conseguenze immediate: Medvedev è stato espulso, mentre nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Un incidente che ha scatenato l’espulsione

Medvedev, noto per il suo temperamento, ha nuovamente giocato una brutta partita. Dopo aver perso il secondo punto del nono game, ha colpito la palla con forza, causando un impatto diretto con un tifoso. L’azione ha suscitato reazioni immediate da parte degli arbitri. Il giudice di sedia, Mohamed Layhani, e il supervisore del torneo hanno discusso prima di prendere la decisione. L’espulsione di Medvedev è stata confermata, con l’incidente che ha avuto conseguenze dirette sulle regole del torneo.

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La vittoria di Djokovic ha rafforzato il suo record di vittorie consecutive.

Djokovic, che ha vinto il match in 2 ore e 29 minuti, ha raggiunto la sua 33ª vittoria consecutiva. Questo record è paragonabile a quello di Ivan Lendl, che ha vinto 146 titoli. L’australiano, che ha vinto il China Open per la settima volta, ha anche superato il record di Jimmy Connors e Roger Federer. La sua vittoria ha rafforzato la sua posizione al vertice del ranking ATP, con un’altra vittoria che lo porta a un passo più vicino al record di Connors.

Un passato simile e un futuro incerto

Medvedev, che aveva vinto il torneo di Chengdu, ha visto il suo sogno di vincere il China Open infrantosi per un incidente. L’espulsione ha causato un danno morale, ma non fisico, per il russo. L’incidente ha anche ricordato un episodio simile avvenuto due anni fa nella Laver Cup di Berlino, dove Medvedev aveva subito una sanzione per un’azione simile. Nonostante ciò, il russo ha continuato a giocare con determinazione, ma non ha potuto cambiare il risultato.

La vittoria di Djokovic ha confermato la sua superiorità nel circuito.

Djokovic, che ha vinto il match con un’arma di precisione, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità. La sua vittoria ha anche rafforzato la sua posizione al vertice del ranking ATP, con un’altra vittoria che lo porta a un passo più vicino al record di Connors. La sua vittoria a Pechino è un altro tassello nel suo percorso di dominanza, che sembra non voler conoscere fine.

Djokovic vince il China Open a Pechino

Medvedev espulso per colpo di racchetta

Record di vittorie consecutive di Djokovic

La vittoria di Djokovic ha avuto un impatto significativo sul circuito ATP, con un’altra vittoria che lo porta a un passo più vicino al record di Connors. La sua vittoria a Pechino è un altro tassello nel suo percorso di dominanza, che sembra non voler conoscere fine.